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Врач и депутат Сейма Хосам Абу Мери недоумевает по поводу действий руководства MFD Veselības grupa, которое вынудило врача уйти с работы из-за ее желания говорить с пациентами на государственном языке, пишет Latvijas avīze. Политик не понимает и того, как можно, живя в Латвии, не выучить латышский язык.

Напомним, врач MFD Veselības centrs Dziedniecība Дита Даноса восемь месяцев назад получила замечание от руководства клиники за то, что говорила с пациентами на госязыке вместо русского. Об этом доктор рассказала в интервью LA, подтвердив, что недавно была вынуждена написать заявление об уходе.

"Если работодатель вменяет в вину врачу то, что она с владеющими латышским языком представителями других национальностей решила говорить на государственном языке, то это дискриминация и грубое нарушение. Такой работодатель заслуживает надзора со стороны Центра госязыка, правозащитного бюро и других инстанций", - считает Абу Мери. Он также допустил, что этот случай, а также о ситуации с госязыком на рынке труда надо рассмотреть в парламенте.

"Комиссии Сейма по гражданским делам надо пригласить представителей вовлеченных сторон. Может быть нужны еще какие-либо поправки, чтобы такие случаи не повторялись", - указал депутат.

Глава комиссии Инесе Лайзане указала, что она проинформирована о случившемся. Планируется, что ситуация будет рассмотрена на ближайшем из заседаний.

Сам Абу Мери в своей практике не раз сталкивался с пациентами, не знавшими госязык или плохо говорившими на латышском, которые просили, чтобы он с ними общался на другом языке.

"Если пациенту легче общаться на другом языке, который знаю я, то я готов. Если нет - извините, что не смогу помочь", - сказал Абу Мери.

Сам политик - араб из Ливана, в Латвии проживает с 1993 года. Политик уже не раз высказывал недоумение, почему многие проживающие в Латвии представители других национальностей даже спустя много лет после восстановления независимости не хотят выучить латышский язык и разговаривать на нем.

Некоторые пользователи соцсети Twitter выражают возмущение по поводу случившегося.

"Если написанное правда, то руководство медицинского центра балансирует на разжигании розни, которые не ушли далеко от таких расистов как Проханов и Жириновский. И здесь не надо искать помощи у Госцентра языка, а должны проходить судебные заседания! Если это действительно окажется правдой, то это будет ужасно, что из-за людей дискриминируют госязык", - написал активист Айгар Прусис.

Журналистка Наталия Жоголе недоумевает, что врач уволилась только сейчас: "Или ее 10 лет дискриминировали, а она молчала и мучалась?".

Депутат Сейма Дайнис Лиепиньш указал, что латыши имеют право говорить в своей стране на родном языке.

"Наконец-то надо на государственном уровне наказывать такие учреждения и их владельцев и руководителей!!! У меня в своей стране есть право говорить на официальном языке!", - написал Лиепиньш.