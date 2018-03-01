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Министерство финансов извинилось перед всеми, кого задела инфографика с примером пенсии в 1700 евро. Об этом в интервью радио Baltkom сказал советник министра финансов Юрий Спиридонов.

При этом он отметил, что информация была выдернута из контекста, растиражирована в соцсетях только вчера, тогда как инфографика опубликована на сайте уже с января.

Так или иначе, но. по словам Спиридонова, пример с такой высокой пенсией тоже был важен.

"Это выскользнуло из рук тех, кто вычленил из большого текста один кусок информации. Я очень извиняюсь перед всеми, кто негативно отнесся к этой информации, на которых она произвела негативное впечатление. Я очень хорошо понимаю, какие пенсии в Латвии, приношу извинения всем, кого это каким-либо образом негативно тронуло. Но сама информация находилась в открытом доступе уже с 19 января, почему это начало происходит вчера, мне сказать сложно. В информационной статье о пенсиях на нашем сайте подробный спектр ситуаций", - указал Спиридонов.

По словам представителя Минфина, если говорить об очень маленьких пенсиях, но тут все просто – на пенсии в 250 евро налог ровно 0 евро.

"Безусловно, это и пенсией назвать нельзя. Но она такая, потому что люди работали либо на микропредприятиях, либо получали деньги в конверте. И это приводит к такому расчету. Это очень неприятный факт, с которым надо считаться", - сказал Спиридонов.

Он рассказал, для чего нужен был пример с такой большой пенсией.

"Почему мы объясняли специфический пример с 1 700 евро? Могу рассказать свой пример: у мамы была пенсия по инвалидности 1200 евро и зарплата 500 евро. К сожалению, мамы больше нет, болезнь не щадит никого. Но ее общий доход со второй группой инвалидности был 1700 евро. Мне не кажется, если у человека доход или пенсия 1700 евро, надо его порицать всем фэйсбуком или твиттером. Этот пример важен, потому после 1 667 евро меняется ставка налога. Поэтому мы обязаны объяснить, что до этой суммы он платит 20% подоходного налога, а если выше - то он платит 23%", - сказал Спиридонов.

По словам представителя Минфина, эта информация вырвана из контекста.

"Инфографики были две – рядом стоял пример с 400 евро. И там же было объяснение о всех облегчениях, которые относятся к некоторым категориям. Все это объяснено в длинной, пространной статье 19 января, а вчера была вычленена эта информация", - подчеркнул чиновник.

В Латвии действует трехуровневая пенсионная система. Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам из взимаемых в госбюджет социальных взносов. Второй уровень (фондированные пенсии) предусматривает вложение части социальных взносов работающих в финансовый сектор, а на третьем уровне действуют частные пенсионные фонды, взносы в которые вносятся добровольно.