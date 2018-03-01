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С принятием новых правил для депутатов в Рижской думе, которые ограничивают выступления депутатов и по времени и по количеству задаваемых вопросов, половина жителей города лишились права быть услышанными. Так считает оппозиционный депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс. В интервью радио Baltkom он заявил, что теперь оппозиция проявит принципиальность и будет специально затягивать обсуждение вопросов.

"Принятые изменения отнимают голос у депутатов, представляющих почти половину рижан. Отнимается голос - это не справедливо", - заявил Бондарс.

По словам депутата, поправки не сократят время заседаний, наоборот, заседания будут затягиваться оппозицией.

"Они ничего не ускорили. Наоборот, сейчас заседания будут идти дольше. Теперь депутаты от оппозиции будут работать в тех условиях, в которые их поставили новые правила. Например, вчера на заседании рассматривалось 145 вопросов. Если каждый депутат оппозиции по каждому вопросу, даже незначительному, задаст три своих, это займет очень много времени. А ведь большинство из этих вопросов можно принять очень быстро", - сообщил он.

Бондарс согласился с определением журналиста, что теперь оппозиция в знак протеста будет в определенной мере заниматься троллингом коалиции.

"А что делать? В правилах прописано, что у депутатов есть право задавать вопросы, значит, будем задавать", - сказал Бондарс, добавив, что многие серьезные вопросы - например, бюджет Риги, работа Rīgas satiksme, сайт Рижской думы и другие требуют очень подробного обсуждения и "тремя вопросами там ограничиться трудно".

В свою очередь, вице-мэр Рижской думы Андрис Америкс не считает новые поправки ущемлением прав оппозиционных депутатов.

"Большинство вопросов проходят тщательную проработку в комитетах, там можно задавать хоть три вопроса, хоть тысячу. Приходить на заседание думы, чтобы спросить, сколько в Риге кустов или деревьев - это отнимать время", - сказал он в интервью радио Baltkom.

По его словам, он не удивлен тому, что сказал Бондарс о намеренной затягивании заседаний.

"Это еще раз свидетельствует о том, кто пришел в думу работать на благо рижан", - сказал Америкс.

Напомним, Рижская дума после заседания, которое длилось 11 часов, 1 марта в 5 утра решила ограничить возможности депутатов задавать вопросы на заседаниях думы.

Изменения предусматривают, что теперь депутат столичного самоуправления на заседании имеет право задавать выступающим не более трех вопросов. Также во время обсуждения одного вопроса депутат имеет право просить только об одном перерыве.