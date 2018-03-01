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Пользователей банкоматов в Латвии призывают к бдительности, так как мошенники устанавливают на них считывающие устройства, в результате чего можно попасть в неприятную ситуацию.

"Что бы вы не делали рядом с банкоматом со своей картой, ВСЕГДА проверяйте приемник карт перед его задействованием. Все равно у какого банкомата. На любом конце света. Скриммеры вновь в моде", - написал пользователь, опубликовавший для наглядности снимок.