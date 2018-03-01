Пользователей банкоматов призывают к бдительности: мошенники не дремлют!
Эксклюзив | 1 марта 2018 года, 19:28
Пользователей банкоматов в Латвии призывают к бдительности, так как мошенники устанавливают на них считывающие устройства, в результате чего можно попасть в неприятную ситуацию.
"Что бы вы не делали рядом с банкоматом со своей картой, ВСЕГДА проверяйте приемник карт перед его задействованием. Все равно у какого банкомата. На любом конце света. Скриммеры вновь в моде", - написал пользователь, опубликовавший для наглядности снимок.
Vienalga ko jūs plāno darīt pie bankomāta ar savu karti, VIENMĒR pavelciet karšu pieņēmēju pirms darbošanās.— Andrejs Bikovs (@AndrejsB_) 28 февраля 2018 г.
Pie pilnīgi jebkāda bankomāta. Jebkurā pasaules malā.
Skimmeri atkal modē. pic.twitter.com/j6Lqce9GtQ