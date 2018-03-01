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Противостоять школьной реформе прежде всего должны те, кого это реформа непосредственно касается. А для того, чтобы молодежь была политически активной, с ней надо разговаривать на одном языке. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал публицист, общественный и политический деятель Владимир Линдерман.

"Больше всего сейчас нам вредят даже не латышские националисты. Чем они могут тут помешать, это ведь наша среда. Мешает засилье людей со старомодными взглядами, чрезмерной оторванностью от вкусов современных молодых людей. Люди застряли в 70-х годах XX века. Надо меняться. А пока это бесконечное перемывание прошлого. От этого надо избавляться. Надо действовать так, как будто этого прошлого не было вообще", - считает Линдерман.

Он отметил, что важно учитывать роль интернет-пространства.

"Еще 15 лет назад этого не было. Поэтому по той схеме организовать массовые протесты, как это было в 2004-м нельзя. Я просто стараюсь вбросить контент, на который откликнется молодежь. Пусть это будут политические лозунги, но на том языке, на котором модно говорить среди молодого поколения", - сказал Линдерман.

Он также добавил, что организаторам протестных митингов стоит серьезнее подходить к выбору лозунгов.

"Еще раз говорю - я уважаю всех пенсионеров и пожилых людей. Но это все накладывает определенный отпечаток, эти старушечьи лозунги "Es esmu Latvija" - что это вообще такое? Как может молодого человека, которого это вообще не устраивает, который хочет дать отпор, вдохновлять лозунг "Es esmu Latvija"? Может быть, на других мероприятиях это очень хорошо, но здесь это не может вдохновить. А "Каждому русофобу - по крепкому гробу" - может! Не потому что он склонен к насилию, а потому что это в рамках современной молодежной субкультуры. Это примерно то же, что скандируют на стадионах любители футбола и так далее", - сказал Линдерман.

Напомним, 22 февраля Сейм концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.