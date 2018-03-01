Линдерман: защитники русских школ застряли в прошлом веке, пора меняться (30)

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Эксклюзив | 1 марта 2018 года, 16:36

Противостоять школьной реформе прежде всего должны те, кого это реформа непосредственно касается. А для того, чтобы молодежь была политически активной, с ней надо разговаривать на одном языке. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал публицист, общественный и политический деятель Владимир Линдерман.

"Больше всего сейчас нам вредят даже не латышские националисты. Чем они могут тут помешать, это ведь наша среда. Мешает засилье людей со старомодными взглядами, чрезмерной оторванностью от вкусов современных молодых людей. Люди застряли в 70-х годах XX века. Надо меняться. А пока это бесконечное перемывание прошлого. От этого надо избавляться. Надо действовать так, как будто этого прошлого не было вообще", - считает Линдерман.

Он отметил, что важно учитывать роль интернет-пространства.

"Еще 15 лет назад этого не было. Поэтому по той схеме организовать массовые протесты, как это было в 2004-м нельзя. Я просто стараюсь вбросить контент, на который откликнется молодежь. Пусть это будут политические лозунги, но на том языке, на котором модно говорить среди молодого поколения", - сказал Линдерман.

Он также добавил, что организаторам протестных митингов стоит серьезнее подходить к выбору лозунгов.

"Еще раз говорю - я уважаю всех пенсионеров и пожилых людей. Но это все накладывает определенный отпечаток, эти старушечьи лозунги "Es esmu Latvija" - что это вообще такое? Как может молодого человека, которого это вообще не устраивает, который хочет дать отпор, вдохновлять лозунг "Es esmu Latvija"? Может быть, на других мероприятиях это очень хорошо, но здесь это не может вдохновить. А "Каждому русофобу - по крепкому гробу" - может! Не потому что он склонен к насилию, а потому что это в рамках современной молодежной субкультуры. Это примерно то же, что скандируют на стадионах любители футбола и так далее", - сказал Линдерман.

Напомним, 22 февраля Сейм концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.

Комментарии 30
Муромец4 часа назад
Владимир,давайте поактивнее,а мы подключимся
6
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Реалист4 часа назад
Он абсолютно прав . Пока молодёжь сама не почувствует необходимость в другом виде образования их ни на что не сагитируешь. Долгое ожидания действий со стороны защитников русских школ автоматом включили их в существующую систему образования , у них нет проблем , я с ними занимаюсь и вижу что они ориентируются достаточно свободно в предметах ,. А, их бабушки и дедушки на этих митингах решают свои проблемы , в основном это настольгии по прежней жизни и желание все сделать таким же как было . Их понять можно и согласиться можно , многое действительно надо былобы оставить без изменения . Но время перенесло нас в другую систему координат , можно продолжать воевать со всем настоящим , но вернуться в прошлое все равно невозможно . Дважды в одну и ту же воду войти не получилось ни у кого.
2
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Реалист4 часа назад
Как вы надоели с вашим постоянным желанием вешать ярлыки . Чуть появляется мнение , отличающееся от вашего , моментально он подкуплен , либо Кремлём , либо Америкой . Тогда вывесите список разрешённых ответов и , как в анкете , будем галочками отвечать какой-нибудь из них.
5
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