Эксклюзив |

Всеобщая школьная реформа, инициированная Карлисом Шадурскисом, осуществляется после консультации с экспертами и всех заинтересованных сторон, а решения по реформе русских школ принимаются априори, то есть без согласования сторон, не опираясь на изучение фактов, независимо от опыта. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала правозащитник Елизавета Кривцова, которая в среду присутствовала на заседании консультативного совета по школам национальных меньшинств.

По словам Кривцовой, на все запросы в Министерство образования защитники русских школ получают отрицательный ответ.

"То, что касается всеобщей реформы образования, то там выслушиваются мнения экспертов, учителей, родителей, а что касается русских школ, то тут на все просьбы консультации с заинтересованными лицами, о чем я выступала, с учителями, родителями, директорами школ и ответьте на наши вопросы и наши озабоченности и после этого принимайте решение. В ответ мы получаем полное "Нет". У меня лично создалось такое впечатление, что я как будто своих детей в рабство отдаю, где неважно твое мнение, что государство забирает детей и делает, что хочет", - указала правозащитник.

По словам Кривцовой, министр образования и науки Карлис Шадурскис признался, что на заседаниях комиссии по образованию нет единодушия по переводу школ только на латышский язык, но положительное решение по этому вопросу было бы принято в любом случае.

"При процедуре совещания с консультативным советом о вопросе нацменьшинств не была соблюдена процедура, соответственно не было принято решение о том, кто реформу поддерживает, а кто - нет. По процедуре, если решение принимается не единодушно, нужно провести голосования. Голосования не было. Я потребовала голосование, но руководитель совета испугался и голосование проводить не стал. А министерство заявило, что решение было принято единодушно. Вчера на комиссии я спросила у министра образования будет ли он врать, глядя в глаза. Он сказал, что я права, единодушия не было. Но он добавил, что хоть юридическая процедура не была соблюдена, все равно поддержал бы реформу. По его словам, мое мнение тут погоды не делает", - отметила она.

Напомним, Сейм Латвии отклонил народную инициативу о сохранении билингвального образования в Латвии.

Сейм концептуально на прошлой неделе поддержал поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный полный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на латышский язык.

Подготовленный Министерством образования и науки проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билинговального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.

Предполагается, что поправки вступят в силу постепенно, и перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.

Напомним, инициатива за сохранение билингвального образования 29 ноября 2017 года вернулась на платформу Manabalss.lv, чтобы набрать 14 000 подписей.

Автор инициативы за сохранение в Латвии билингвального образования Денис Бартецкий передал ее правозащитнице Елене Бачинской, которая далее, собрав необходимое число подписей, передала ее на рассмотрение в парламент.

На сегодняшний день собрано 14 543 подписи.