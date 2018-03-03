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Новая налоговая реформа усложнила жизнь предпринимателей, она абсурдна и гордиться тут нечем, рассказала в программе "Личное утро" на радио Baltkom бывший министр обороны и внутренних дел, ныне предприниматель, руководитель отеля Hotel Roma Линда Мурниеце.

"Налоговая реформа – это какой-то абсурд и тут нечем гордиться, как говорят некоторые. Это лишняя проблема для бухгалтеров, для работодателей и для работников. Зарплаты стали меньше, а если их увеличивать, то приходится все вновь пересчитывать. Люди могут подавать декларации в Службу госдоходов (СГД) и лишь ждать, что, может быть, им вернут их деньги обратно", - сказала Мурниеце.

При этом предприниматель подчеркнула, что это не только ее мнение, но и других бизнесменов, с кем ей приходилось общаться.

"Не только мои бухгалтеры не в восторге от новой системы и швыряются стульями, не только мои бухгалтеры ломают стулья", - отметила Мурниеце.

По ее словам, при работе в новых условиях полностью отсутствует сотрудничество между сотрудниками налоговой службы и предпринимателями.

"Я понимаю тех людей, которые публично спорили с СГД по поводу нашей налоговой системы. Они это делали не потому, что не хотели платить налоги, а потому, что отсутствует контакт и сотрудничество с СГД. Получается следующая ситуация: если мы в чем-то ошибемся, то через пять минут тебе придет штраф, например, из Полиции самоуправления, а если тебе будет нужна их помощь, то никого рядом не окажется. Я однажды высказалась публично и спросила: а что мне будет за то, что я заплатила такие налоги? На что мне ответили: "А ты попробуй не заплатить - увидишь, что будет!"", - рассказала Мурниеце.

Она также отметила, что ввиду ситуации, которая сложилась на данный момент в финансовом секторе, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола должна была бы уйти в отставку.

"У нас сейчас проблемы в банках и в налоговой системе. Довольно большой бардак. А министр сидит. И я не понимаю, что она говорит. О ее демиссии и ответственности никто не спрашивает. Я считаю, что в этой ситуации она должна отвечать за то, что происходит с банками. Не конкретна она связана с этим, но она могла бы контролировать эту ситуацию", - отметила Мурниеце.

Напомним, как ранее сообщила заместитель гендиректора СГД Даце Пелека, после введения налоговой реформы количество звонков в Службу увеличилось на 80%.

В свою очередь, член правления ассоциации сертифицированных бухгалтеров Майя Гребенко ранее в эфире радио Baltkom отметила, что в СГД на вопросы отвечают очень формально. Чиновники не дают разъяснений, а просто указывают на конкретный пункт, в котором содержится интересующая специалистов информация.

Также ранее представители бухгалтерских организаций отмечали, что налоговая реформа налагает дополнительное бремя и значительно затрудняет бизнес малых предприятий и самозанятых лиц.