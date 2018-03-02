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Пользовательница соцсети Facebook Байба Тоне предупреждает о суровых штрафах на парковке у торгового центра "Минск" в рижской микрорайоне Пурвциемс.

"Вчера сахар мне обошелся в 35,87 евро!!! Хотя авто зарегистрировала в имеющемся в Rimi автомате (где вроде как час бесплатный). По всей видимости мне "штраф" был наложен пока я шла от машины до магазина! И, насколько я понимаю из сказанного охранниками Rimi, я такая – не единственная!!! С конторой созвониться невозможно – автоответчик!!! Будьте бдительны, и, наверное, ради безопасности автомобиль там лучше не ставить!", - предупреждает Байба.

Пользователи соцсети стали обсуждать ситуацию, многие говорит, что такие штрафы - только в Латвии.

"Таких штрафов даже в Германии нет, 20 евро за неправильную парковку под знаком только есле а так как в Латвии не штрафуют,, за такую наглость надо хорошо проучить", - пишет одна пользовательница.

Некоторые призывают в таких ситуациях обращаться сразу в полицию.