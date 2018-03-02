Сахар обошелся в 35 евро! Предупреждают о "суровых" штрафах на парковке (19)

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Эксклюзив | 2 марта 2018 года, 13:15

Пользовательница соцсети Facebook Байба Тоне предупреждает о суровых штрафах на парковке у торгового центра "Минск" в рижской микрорайоне Пурвциемс.

"Вчера сахар мне обошелся в 35,87 евро!!! Хотя авто зарегистрировала в имеющемся в Rimi автомате (где вроде как час бесплатный). По всей видимости мне "штраф" был наложен пока я шла от машины до магазина! И, насколько я понимаю из сказанного охранниками Rimi, я такая – не единственная!!! С конторой созвониться невозможно – автоответчик!!! Будьте бдительны, и, наверное, ради безопасности автомобиль там лучше не ставить!", - предупреждает Байба.

Пользователи соцсети стали обсуждать ситуацию, многие говорит, что такие штрафы - только в Латвии.

"Таких штрафов даже в Германии нет, 20 евро за неправильную парковку под знаком только есле а так как в Латвии не штрафуют,, за такую наглость надо хорошо проучить", - пишет одна пользовательница.

Некоторые призывают в таких ситуациях обращаться сразу в полицию.

Комментарии 19
..........приехали.4 часа назад
Массовое бегство трудоспособного населения, и как следствие нет поступлений в бюджет,нет налогов.
Гос-во пытается штрафами латать дыры.
Это уже агония.
Всё рушится.
3
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Юрий3 часа назад
Это не государство, это рими придумали новый способ зарабатывания денег. Тоже самое они сделали на парковках у своих магазинов: на ул.Сахарова, у "марковки" и т.д. Я лично эти магазины теперь игнорирую (товары все равно во всех магазинах одинаковые) и еду в магазины у которых нормальные парковки, а если там и есть ограничения на время стоянки, то достаточно положить под стекло бумажку с временем начала стоянки. Бойкот подобных магазинов - единственное правильное решение. У капиталиста одно больное место - его кошелек, вот по нему и надо бить.
2
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QQ4 часа назад
Latvija var !
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