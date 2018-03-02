Эксклюзив |

Министерство культуры из средств европейских фондов готово выделить для реконструкции Рижского цирка до 2022 года почти 3 млн евро, сообщила журналистам государственный секретарь министерства Даце Вилсоне.

По ее словам, в прошлом году после смены руководства в цирке начались позитивные перемены, сложилась сильная команда, которая предложила стратегию работы цирка на пять лет, и министерство в ближайшее время готово ее утвердить.

Член правления Рижского цирка Инара Кехре сообщила, что сегодня объявлен международный конкурс на разработку эскизов реконструкции исторического здания цирка и его территории. В рамках проекта планируются не только реновация и расширение, но и предполагается развитие всего квартала, который включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

После того как определится победитель конкурса, будет известен необходимый объем финансирования. Запланированные в настоящее время 3 млн евро предусмотрены только для одного из этапов реновации, а последующие мероприятия планируются после освоения этих денег. Полностью проект реконструкции цирка и прилегающего квартала может быть реализован в ближайшие десять лет.

Здание Рижского цирка на ул. Меркеля - единственная сохранившаяся в странах Балтии постройка, которая была возведена специально для цирковых представлений в 1888 году. Последний раз цирк перестраивался в 1918 году.