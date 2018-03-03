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В субботу, сотрудники банка ABLV собрались на пустыре Сканстес для того, чтобы сделать прощальное коллективное фото.

Как свидетельствует видео на странице банка ABLV в социальной сети Facebook, работники банка организовали своеобразный флешмоб - выстроились в фигуру треугольника, заключенного в шестиугольник – символ, который является логотипом банка. Также на видео с высоты птичьего полета видно, как все собравшиеся одновременно машут, глядя в камеру.

"Сотрудники всегда были главным активом ABLV. Собираемся все вместе во имя нашего любимого банка", - свидетельствует запись на странице банка ABLV в соцсети Facebook.

Логотип банка ABLV

Добавим, на месте пустыря Сканстес предполагалось строительство делового центра и жилого квартала New Hanza City. Планировалось, что там будет располагаться административное здание ABLV Bank, офис компании по недвижимости Pillar и бюро других компаний, а также торговые площади, новая гостиница, конференц-центр, жилые дома и парк.

Однако, как ранее заявил совладелец и председатель совета ABLV Bank Олег Филь, ликвидация ABLV "подводит черту" под планами строительства, в создание которого планировалось инвестировать примерно один миллиард евро. Также приостановлена реализация планов строительства Музея современного искусства.

Филь отметил, что судьбу проекта New Hanza будут решать ликвидаторы банка.

Напомним, как уже писал Mixnews, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации, банк ABLV на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

Фото: скриншот с видео