Банкир: репутация позволит владельцам ABLV продолжить бизнес в Латвии (10)

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Эксклюзив | 5 марта 2018 года, 10:15

Владельцы ABLV Bank имеют хорошую репутацию в Латвии, поэтому они смогут спокойно заниматься бизнесом в этой стране. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал инвестиционный банкир, член консалтинговой компании Prudentia Гирт Рунгайнис.

По его словам, если банку разрешат самоликвидироваться, его владельцам банкротство не грозит.

"Плохо, что мы попали в международные СМИ в год столетия нашей страны с такими заголовками. Много чего плохого произошло, но в целом - это далеко не конец света. Банк хорошо капитализирован, он сможет вернуть все своим клиентам, и тем, кто до имеет вкладов на 100000, и тем, у кого средств больше", - сказал Рунгайнис.

По словам эксперта, если процесс самоликвидации пройдет успешно, то с такой хорошей репутацией, как у владельцев ABLV, они вполне смогут создать другой бизнес.

"Если им дадут самоликвидироваться и они не будут разворованы администраторами, сами владельцы останутся с деньгами. Возможно, они упадут в списке богатых людей, но это будут реальные деньги и реальные активы, которые гораздо безопаснее. Они талантливые предприниматели, они будут дальше работать. Я считаю, что владельцы Parex сделали много хорошего для Латвии, но репутация у них здесь не самая лучшая для предпринимательской деятельности. Для владельцев ABLV я не вижу проблемы, я думаю, они тут останутся и будут заниматься бизнесом", - заявил Рунгайнис.

Напомним, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации, банк ABLV на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

За первые два дня гарантированные возмещения были выплачены 604 клиентам ABLV Bank на сумму 9,5 млн евро, сообщила представитель банка Citadele Иева Праулиня.

Комментарии 10
Алекс2 часа назад
...и они не будут разворованы администраторами
Хороший ответ про государство
1
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... zajavil Rungainis2 часа назад
Hameleonopodobnij.
2
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Владлен Танцоров2 часа назад
Надеюсь что он, как и Грутупс в итоге совершить самострел в голову.
4
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