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Владельцы ABLV Bank имеют хорошую репутацию в Латвии, поэтому они смогут спокойно заниматься бизнесом в этой стране. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал инвестиционный банкир, член консалтинговой компании Prudentia Гирт Рунгайнис.

По его словам, если банку разрешат самоликвидироваться, его владельцам банкротство не грозит.

"Плохо, что мы попали в международные СМИ в год столетия нашей страны с такими заголовками. Много чего плохого произошло, но в целом - это далеко не конец света. Банк хорошо капитализирован, он сможет вернуть все своим клиентам, и тем, кто до имеет вкладов на 100000, и тем, у кого средств больше", - сказал Рунгайнис.

По словам эксперта, если процесс самоликвидации пройдет успешно, то с такой хорошей репутацией, как у владельцев ABLV, они вполне смогут создать другой бизнес.

"Если им дадут самоликвидироваться и они не будут разворованы администраторами, сами владельцы останутся с деньгами. Возможно, они упадут в списке богатых людей, но это будут реальные деньги и реальные активы, которые гораздо безопаснее. Они талантливые предприниматели, они будут дальше работать. Я считаю, что владельцы Parex сделали много хорошего для Латвии, но репутация у них здесь не самая лучшая для предпринимательской деятельности. Для владельцев ABLV я не вижу проблемы, я думаю, они тут останутся и будут заниматься бизнесом", - заявил Рунгайнис.

Напомним, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации, банк ABLV на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

За первые два дня гарантированные возмещения были выплачены 604 клиентам ABLV Bank на сумму 9,5 млн евро, сообщила представитель банка Citadele Иева Праулиня.