Женщины 8 марта пройдут шествием: к столетию Латвии - без насилия! (6)

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Эксклюзив | 5 марта 2018 года, 13:30

Латвийцев призывают принять участие в шествии солидарности женщин, которое состоится 8 марта и пройдет от здания Сейма до памятника Свободы. С таким призывом обратилась латвийская режиссер и публицист Алисе Зариня, которая не раз поднимала тему насилия в своих публикациях.

"Шествие солидарности. Рано утром. Чтобы привлечь внимание к насилию в отношении женщин. Почему именно против женщин? Один раз в год. Один день. Поговорить именно и только о женщинах. Даже не говорить. Мирно прогуляться. Приглашаются все", - написала Зариня.

Как сообщают организаторы мероприятия в Facebook шествие солидарности женщин состоится 8 марта. Начнется мероприятие в 8:30 у Сейма Латвии и завершится у памятника Свободы. Мастерская по изготовлению плакатов будет работать 6 марта в 18 часов в культурном центре Канепес.

"К столетию - к независимой от насилия Латвии! Латвия – единственная страна в ЕС, где больше половины жителей считает, что насилие в отношении женщин могут спровоцировать сами жертвы – свидетельствуют данные Европейской комиссии за 2016 год. Поэтому в этом году темой шествия солидарности женщин будет обуздание насилия. Мы против обвинения в адрес жертв насилия, против оправдания насилия, против мнения, что насилие является внутренним делом семьи. Мы – за солидарность, безопасность и равноправие", - сказано в сообщении организаторов.

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Как сообщал портал Mixnews, около 27% жителей разных стран Европы считают принуждение к сексу допустимым при определенных обстоятельствах - например, если жертва была пьяна. Этот вывод был сделан по итогам исследования, которое Еврокомиссия проводила в странах ЕС с участием 30 тысяч респондентов. При этом указывается, что этот показатель выше всего в Латвии(57%).

В качестве оправданий изнасилований были названы провокационная одежда, алкогольное или наркотическое опьянение жертвы, заигрывания, недостаточно явное сопротивление жертвы, ночные прогулки в одиночестве, наличие нескольких сексуальных партнеров, готовность отправиться с кем-то домой после вечеринки или свидания. Также люди готовы оправдывать насильников, если те не понимали, что они делают, или сожалеют о своих действиях.

фото: Twitter

Комментарии 6
Патриот 51 минуту назад
Дай бабам волю, мужиков на всех столбах развешают.
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мужчина1 час назад
Так вроде женщины в детских домах и в детских психбольницах насильничают, они против себя выступают?
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ЛО ЛА 9 минут назад
Мужчина сейчас потерял лицо мужское . Большинство даже себя не уважают , а к женщине относится со своей выгодой хитро вые ...ной .
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