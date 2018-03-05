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Банки, работающие с нерезидентами, должны постепенно уйти с рынка Латвии, сказал в интервью радио Baltkom инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис, комментируя ликвидацию ABLV Bank. По мнению эксперта, банки должны заниматься управлением финансов, а не только быстрыми расчетами.

"Как утверждают США, половина или две третьих нерезидентов Латвии должны исчезнуть. Это значит, что здесь не должны существовать те 12 банков, которые сейчас занимаются нерезидентами. Это число должно постепенно уменьшаться. Как это будет происходить, это другой вопрос. Но эти банки должны заниматься персональным банковским обслуживанием (VIP Banking) и размещением финансов с целью их сохранения или приумножения", - сказал банкир.

По мнению Рунгайниса, ABLV постепенно уходил от работы с нерезидентами, но этот процесс слишком затянул, что и привело к проблемам.

"ABLV bank не конкурировал с центрами управления деньгами, как Швейцария или Люксембург. Конкурировали только по быстрым расчетам. От этого надо уходить. Банки должны заниматься управлением финансов, пусть менее прибыльными и более конкурентными услугами. Но этим надо заниматься. ABLV имел возможность перейти из расчетов по нерезидентам в фазу по управлению средствами. Они были на пути, но не вписались в поворот", - сказал Рунгайнис.

Рунгайнис считает, что ликвидация ABLV не окажет негативного влияния на экономику Латвии в догосрочной перспективе.

"В крупной игре банк, который интенсивно занимается нерезидентами, выполняя букву закона "О противодействии отмыванию средств", но не соответствуя его духу, всегда подвергается риску. К сожалению, банк, который создавался четверть века, сейчас исчезнет, что является потерей для латвийской экономики, но только в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной - владельцы ABLV bank от этого могут еще и выиграть", - сказал эксперт.