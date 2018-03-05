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Стремительно приближается пляжный сезон, и это значит пора приводить себя в форму! Как быстро, эффективно, и главное без особых усилий избавиться от лишнего веса?

В рижском салоне [B R E E Z E} water movements aquafit studio & SPA по адресу Аусекля 11 имеются 3 тренажера нового поколения Aquabike.

Акватренажер является уникальной разработкой французских инженеров и представляет собой гидромассажную ванну со встроенным в нее велотренажером и хромотерапевтической подсветкой. Одно получасовое занятие позволяет сжечь до 650 ккал.

Занятия на тренажере оказывают многочисленные оздоровительные эффекты: снижение веса, сокращение целлюлита, укрепление вен, улучшение осанки, фигуры и общего самочувствия.

Прекрасный подарок на восьмое марта - возможность выиграть два занятия на тренажере Aquabike. Для этого нужно пройти по этой ссылке на страницу Mixnews в facebook и выполнить несколько простых условий:

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Победитель будет объявлен 8 Марта в эфире радио MIX FM! Желаем удачи!!!

Подробнее о занятиях на тренажере Aquabike - на сайте www.watermovements.lv