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Государство надо обязать предоставить возможность всем дошкольникам изучать госязык уже с детского сада. Об этом в интервью радио Baltkom заявила Депутат Сейма Ингуна Судраба. По ее словам, изучение латышского языка с самого детства поможет устранить неравенство между детьми из разных семей.

"У нас нет столько мест в латышских детских садах, сегодня государство не дает возможность изучать госязык всем, кто хочет. Почему их права ущемляются? Многие родители русскоговорящих детей хотят воспользоваться этой возможностью. Научно доказано, что именно дошкольник очень легко усваивают языки и потом с ним нет проблем", - пояснила Судраба.

Депутат отметила, что в школе дети начинают изучать латышский без необходимой основы.

"Сегодня у нас дети идут в школу, основ языка нет, его нагружают еще отдельными предметами на латышском языке. А потом у ребенка напряжение, у семьи напряжение. Почем дети, для которых латышский не является родным, ущемлены? Они находятся не в равноправных обстоятельствах с теми, для кого этот язык родной. Надо дать родителям право выбора", - сказала она.

Напомним, лидер партии No sirds Latvijai и депутат Сейма Ингуна Судраба на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке предложила перевести 80% обучения во всех детских садах страны на латышский язык.