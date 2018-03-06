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Если законопроект Национального объединения, предусматривающий предвыборную агитацию только на латышском языке будет принят, то решением Страсбургском суда его все равно потом придется с позором отменить. Об этом в эфире радио Baltkom заявил депутат Сейма от фракции "Согласие", заместитель председателя комиссии по правам человека и общественным делам Борис Цилевич.

"Всякие чудеса возможны, если коалиция проголосует. Но долго прожить этому закону не суждено. Он противоречит 10 статье Европейской конвенции по правам человека, нарушает Сатверсме и принципы свободы слова. А последние относятся не только к содержанию идеи и информации, но и к форме распространения. А ограничить форму, то есть язык распространения - нельзя. Это будет явным нарушением", - пояснил Цилевич.

Он добавил, что попытки принять подобные законопроекты уже проводились и в других странах.

"Недавно рассматривалась похожая ситуация в Страсбургском суде. В Турции была принята аналогичная норма, касающаяся курдского языка. В результате мэр был оштрафован, а законопроект отменен. Если местные националы хотят наступить на те же грабли - пожалуйста. Я сам охотно и сознательно нарушу эту норму. Пусть меня оштрафуют, и я подготовлю иск, потому что в своей победе не сомневаюсь", - отметил депутат.

По его словам, подобные инициативы создаются с целью отвлечь внимание избирателей от актуальных проблем с государстве.

"Наши националы придумывают поводы, лишь бы отвлечь внимание от своей роли в скандалах с администраторами неплатежеспособности, которых они крышуют, от банковского кризиса, от компонента обязательной закупки. Но сейчас они выбрали очень неудачную форму. Если поправки поддержит коалиция, то потом им все равно с позором придется отменять эту норму", - заключил депутат.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Нацобъединение VL-TB/LNNK предлагает также дополнить Кодекс административных нарушений штрафом за несоблюдение этой нормы Закона о предвыборной агитации в размере от 100 до 700 евро для физических лиц и от 500 до 5000 евро для юридических лиц.