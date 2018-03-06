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Национальное объединение уже ведет свою предвыборную кампанию и предложения нацблока поступают в одном и том же ключе. Об этом в интервью радио Baltkom заявил юрист, политический обозреватель Юрий Соколовский.

По его словам, если бы сегодня был период предвыборной агитации, вряд ли этот вопрос можно было бы обсуждать открыто. Человек, по мнению Соколовского, имеет право знать о кандидатах в доступном ему виде, чтобы сделать осознанный демократический выбор.

"Идея не новая, есть президенты в Болгарии, которые проводили предвыборную агитацию исключительно на Болгарском языке и это привело к ряду проблем", - отметил он.

Также юрист указал, что все инициативы, которые сейчас ведутся в рамках латышского языка будут сводиться к тому, что защита языка и культуры Латвии главная цель страны.

"Вроде бы это общие фразы, но на самом деле это большой краеугольный камень и любая попытка обжалования будет разбиваться об него, такая преамбула конституции", - пояснил он.

Напомним, национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) подало в Сейм законопроект, предусматривающий предвыборную агитацию только на государственном языке.