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9 июля 2018 года будет официальным выходным по всей Латвии. Об этом в эфире радио Baltkom рассказали организаторы Праздника песни и танца.

"Понедельник 9 июля в Латвии официальный выходной и это очень хорошая новость, так как все гости смогут по-настоящему расслабиться 8 июля и петь до утра", - отметила одна из организаторов мероприятия Эва Юхневича.

Также она добавили, что алкоголь на празднике песни и танца продаваться не будет.

"Мы решили, что во время концертов мы не будет продавать алкоголь. Это же Праздник песни. Думаем, нас поймут", - сказал она.

XXVI Вселатвийский праздник песни и XVI Праздник танца будут проходить в Риге с 30 июня по 8 июля 2018 года под знаком столетия Латвийского государства.

На сегодняшний день продано 87 034 билета или 92% общего количества, а поступления составили 2,096 млн евро. Сейчас в продаже остались билеты только на два из 19 платных мероприятий Праздника песни.