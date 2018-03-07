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Изучение русского языка как второго иностранного в школах Латвии не дает учащимся тех перспектив, как, например, изучение немецкого, эстонского или норвежского. Так считает инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис.

"Нужно было бы дать возможность детям осваивать как второй иностранный язык тот, который будет иметь положительную перспективу в культуре, в искусстве, в науке, в экономике. Если без истерик, то русский язык такую перспективу не представляет", - написал Рунгайнис в соцсети Twitter.

Таким образом инвестиционный банкир прокомментировал мнение пользовательницы Twitter Анны Уле Роне, которая указала, что только в нескольких странах Европы, в том числе и странах Балтии усиленно изучают русский язык. По ее мнению, это не что иное, как желание интегрироваться с восточным соседом.

"По всей Европе первым иностранным языком обучения является английский, французский, немецкий и испанский. В Скандинавии еще языки соседних стран. Единственными странами, где усиленно изучают русский язык являются страны Балтии, Чехия, Словакия и Болгария. Если будем продолжать учить русский язык, с кем тогда хотим интегрироваться", - вопрошает Анна Уле Роне.

По мнению Рунгайниса вторым иностранным языком должны быть немецкий, французский, испанский, португальский. А третьим иностранным языком могут быть польский, шведский, финский, эстонский, литовский, норвежский, датский и русский.

А один из пользователей указал, что в эпоху современных технологий самым лучшим вторым иностранным языком был бы язык программирования, так как зная эту науку, можно все что угодно перевести с какого угодно языка.