Соцсеть: идея KNAB "забанить" Facebook - это новое юмористическое шоу? (9)

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Эксклюзив | 7 марта 2018 года, 07:34

Главу KNAB Екаба Страуме, который ранее давал интервью зарубежным СМИ про банковский кризис в Латвии, а теперь сообщил, что в предвыборное время будет добиваться блокировки в Латвии Facebook, подвергли критике пользователи соцсетей.

Так, например, по мнению эксперта по политическим вопросам Юргиса Лиепниекса, каждое выступление Страуме становиться все менее привлекательным.

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"Руководитель KNAB, по всей видимости, пытается привлечь к Латвии внимание всего мира. Пока хорошо получается, только последний выход слабоват - весь интернет надо отключить. Почему только Facebook? Остаются же Instagram, Youtube, электронные почты и еще куча всего, где можно все бесконтрольно распространять", - написал Лиепниекс в Twitter.

Другие отмечают, что последние выступления Екаба Страуме похожи на юмористические шоу.

"С каждым разом выступления Страуме становятся все забавнее. Народ с нетерпением ждет следующего выхода. Какое-то новое Stand Up шоу?", - пишет пользователь под ником "Зимний еж".

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"KNĀBIS- клубчик настоящих шоумэнов...Позабавились с Лембергсом, Круминьшем, теперь с Римшевичем, но оказалось, что внимания все еще не хватает - надо ухватиться за FB", - пишет Элвис.

"Зарубежное "BBC", уже сейчас отзывается на неудачные попытки Минобороны Латвии назвать "Сагу с прослушкой олигархов" и "банковский кризис" российскими fake news! В сюжете говорится, что не надо везде винить Россию, поскольку она не всегда виновата. Это было в новостях про отравленного шпиона! KNAB будет следующим!", - пишет еще один пользователь.

Напомним, как накануне заявил начальник KNAB Екаб Страуме, не исключено, что в Латвии потребуется приговор суда для блокирования соцсети Facebook с целью ограничения рекламы политических партий в интернете.

"Мы видим это как проблему. Сейчас KNAB коммуницирует с крупнейшими международными держателями соцсетей, в которых можно размещать платную рекламу. Будет ли эта коммуникация успешной, в данный момент я сказать не могу. Не исключено, что нам потребуется приговор суда, чтобы на какое-то время блокировать в Латвии, например facebook", - сказал он.

Напомним, Екаб Страуме ранее был вынужден давать объяснения в эфире американского телеканала CNN по поводу ситуации в финансовом секторе Латвии.

На вопрос о чистоте банковской системы в Латвии начальник KNAB не смог четко ответить, заявив, что это - не в его компетенции. Однако Страуме снова подчеркнул, что с латвийскими банками ситуация никак не связана.

После услышанного ведущий CNN назвал назвал ситуацию с банками в Латвии "полным бардаком".

Комментарии 9
Токарь1 час назад
Вся латвийская политика это юмористическое шоу. Только вот вопрос - я один этих шуток не понимаю? Латыши смеються и радуються, русские уже на пределе.
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А может1 час назад
1 Апреля сделать государственным праздником и выходным днем ?
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ЖорЖ2 часа назад
Как приятно проснуться и "радоваться"очередному фэйку властей.
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