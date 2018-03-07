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Пользователи соцсетей продолжат обсуждать идею KNAB на время предвыборной агитации заблокировать Facebook, некоторые оставляют ироничные комментарии.

Так, бывший руководитель Латвийского радио Дзинтрис Колатс предложил вместо блокировки соцсети на время "нейтрализовать" политиков.

"Если этот Facebook все же в Латвии нельзя "забанить", то надо ограничить политиков. Во время кампании их надо разместить в пансионате. Охрана, завтрак, лекции, контролируемый интернет", - написал Колатс.

Еще один пользователь добавил, что к политикам надо еще применить цензуру и подключить к детектору лжи.

Напомним, как во вторник заявил начальник KNAB Екаб Страуме, не исключено, что в Латвии потребуется приговор суда для блокирования соцсети Facebook с целью ограничения рекламы политических партий в интернете.

"Мы видим это как проблему. Сейчас KNAB коммуницирует с крупнейшими международными держателями соцсетей, в которых можно размещать платную рекламу. Будет ли эта коммуникация успешной, в данный момент я сказать не могу. Не исключено, что нам потребуется приговор суда, чтобы на какое-то время блокировать в Латвии, например Facebook", - сказал он.

Латвийцы категорически с этим не согласны и обрушились с критикой на главу KNAB.

Некоторые пользователи отмечают, что последние выступления Екаба Страуме похожи на юмористические шоу.

"С каждым разом выступления Страуме становятся все забавнее. Народ с нетерпением ждет следующего выхода. Какое-то новое Stand Up шоу?", - пишет пользователь под ником "Зимний еж".