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Памятник актеру театра и кино Виктору Сухорукову, установленный в его родном подмосковном Орехово-Зуево, стал в городе настоящей достопримечательностью. Об этом сам Сухоруков рассказал в эфире радио Baltkom.

"Юбилей у меня был. И местные предприниматели, серьезные дяденьки - Игорь Беркаусов решил меня увековечить на моей родине, в городе Орехово-Зуево. На центральной улице Ленина стоит бронзовая скульптура, в полный рост, присевший на скамеечку Сухоруков. Куда-то устремленный взгляд, а устремлен он в сторону памятников Маяковского, Ленина и моего дома, где я родился. Спиной к кладбищу! Меня когда спросили - как вы хотели бы выглядеть, я сказал - как хотите лепите, только чтобы спиной к кладбищу. Так и получилось в результате. Это достопримечательность сегодня. Сзади там, вдоль железной дороги у нас есть продуктово-вещевой рынок, и тут мне рассказали историю - две женщины стоят, одна другой говорит - вот, колбаски купила. А куда ходила-то? Да, к Сухорукову. Пойду куплю рубашечку. Куда? А, к Сухорукову. А самое приятное - и мне это показывали по интернету - зимой шапочку надевали и шарфик наматывали. А то, говорят, замерзнет Сухоруков", - рассказал артист.

Открытие памятника Сухорукову состоялось в Орехово-Зуево в сентябре 2016-го года. Мероприятие было приурочено ко Дню города и 65-летию актера. Памятник представляет собой бронзовую фигуру актера на лавочке, рядом с которым лежит бронзовая газета.