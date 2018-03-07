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Россия не заинтересована в том, чтобы оказывать "большое влияние" на Латвию. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил исполнительный директор Центра исследований восточноевропейской политики Андрис Кудорс.

"Главный упор России идет не на Балтийские страны, а на Украину, Казахстан, Армению, Беларусь. Желание повлиять на выборы в Латвии, безусловно, есть, однако основной акцент делается на другие бывшие страны Советского Союза", - сказал Кудорс.

Он также отметил, что главными инструментами влияния на Латвию являются ретранслируемые здесь российские телеканалы, которые пользуются большой популярностью у русскоязычного населения страны.

"С помощью Первого Балтийского канала, где 70% российского контента, "РТР" и "НТВ мир" оказывается влияние на жителей Латвии. Эта тройка у нас входит в шестерку самых популярных каналов. Этот же контент распространяется и в соцсетях. Поэтому говорить, что телевизор не играет значимой роли - нельзя", - подчеркнул Кудорс.

Как сообщалось ранее, в Министерстве обороны заявили, что против Латвии развернута масштабная информационная кампания, которая по внешним признакам похожа на акции, проходившие перед выборами в США, Франции и Германии.