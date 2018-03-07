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В четверг, 8 марта после 17.00 в эфир радио Baltkom 93,9 FM выйдет очередной выпуск автомобильной программы "По дороге с WESS Motors".

Поскольку 8-го марта — особый день, то и разговор на автомобильную тему будет необычным: на этот раз мы поговорим о покупке автомобиля для дамы. Что предпочесть: новый автомобиль или подержанный?

Рынок бывших в употреблении автомобилей в Латвии и Европе весьма обширен и возможностей приобрести таковые довольно много: например, можно искать на портале объявлений, заказать авто из Германии, купить у знакомых или поискать у дилера. Наибольшим спросом в Латвии пользуются автомобили 5-7-летнего возраста, стоимостью от 10 000 до 12 000 евро.

Как не купить кота в мешке и как удачнее сориентироваться при оценке предложений по б/у автомобилям? На эти и другие вопросы ответит руководитель отдела продаж малопользованными автомобилями компании WESS Motors Ингрида Цине. Ведущий программы - Абик Элкин.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

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Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: pixabay.com