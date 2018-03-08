Эксклюзив |

В Латвии есть сферы деятельности, в которых нельзя обойтись одним латышским языком. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил член парламентской Комиссии по труду и социальным делам, депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Андрис Берзиньш, комментируя инициативу Национального объединения запрещающую требовать от работников сферы обслуживания знания русского языка.

"Знать много языков - хорошо. Я сам знаю несколько. Это мое богатство. По поводу возможных ограничений на иностранные языки еще надо дискутировать в Сейме. В компаниях, сотрудничающих с другими странами, невозможно решать вопросы используя один латышский. От этого может пострадать бизнес. В сфере обслуживания должны уметь изъясняться на нескольких языках", - сказал депутат.

Он отметил, что в других странах понимают значимость иностранного языка.

"Например, французы очень трепетно относятся к своему языку. Но они понимают, что если к ним заходит турист, то необходимо говорить на английском даже через "не могу", чтобы клиент что-то купил, а не ушел к соседу. Но существуют рабочие места, где можно обойтись без знаний нескольких языков", - добавил Берзиньш.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Национальное объединение Visu Latvijai!—Tēvzemei un Brīvībai/LNNK(VL-TB/LNNK) предлагает поправки к закону о труде, предусматривающие, что работник при выполнении обязанностей имеет право общаться с жителями Латвии только на государственном языке.