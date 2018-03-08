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В Международный женский день, который отмечается во многих странах мира 8 марта, в Риге состоится шествие солидарности женщин. Начнется мероприятие в 8:30 у Сейма Латвии и завершится у памятника Свободы.

К мероприятию организаторы подготовили плакаты с надписями "Не надо их бить", "#MeToo", "Моя жизнь, мой выбор", "Мое тело - мое дело", "Иногда насилие происходит в тишине, при свете и с приятным музыкальным сопровождением", сообщают участницы акции в Facebook.

"К столетию - к независимой от насилия Латвии! Латвия – единственная страна в ЕС, где больше половины жителей считает, что насилие в отношении женщин могут спровоцировать сами жертвы – свидетельствуют данные Европейской комиссии за 2016 год. Поэтому в этом году темой шествия солидарности женщин будет обуздание насилия. Мы против обвинения в адрес жертв насилия, против оправдания насилия, против мнения, что насилие является внутренним делом семьи. Мы – за солидарность, безопасность и равноправие", - сказано в сообщении организаторов.

Потенциальных участниц шествия призывают одеться по погоде.

Напомним, с призывом участвовать в шествии обратилась латвийская режиссер и публицист Алисе Зариня, которая не раз поднимала тему насилия в своих публикациях. "Шествие солидарности. Рано утром. Чтобы привлечь внимание к насилию в отношении женщин. Почему именно против женщин? Один раз в год. Один день. Поговорить именно и только о женщинах. Даже не говорить. Мирно прогуляться. Приглашаются все", - написала Зариня.

8. martā Sieviešu solidaritātes gājiens. No rīta. Agri. Lai vērstu uzmanību uz vardarbību pret sievietēm. Kāpēc tieši pret sievietēm? Vienreiz gadā. Vienu dienu. Parunāt tieši un tikai par sievietēm. Pat ne runāt. Draudzīgi pastaigāties. Aicināti visi. https://t.co/tGkjECkQUt pic.twitter.com/hopFxRxDNo — alise zarina (@phronemophobe) March 4, 2018

Как сообщал портал Mixnews, около 27% жителей разных стран Европы считают принуждение к сексу допустимым при определенных обстоятельствах - например, если жертва была пьяна. Этот вывод был сделан по итогам исследования, которое Еврокомиссия проводила в странах ЕС с участием 30 тысяч респондентов. При этом указывается, что этот показатель выше всего в Латвии(57%).

В качестве оправданий изнасилований были названы провокационная одежда, алкогольное или наркотическое опьянение жертвы, заигрывания, недостаточно явное сопротивление жертвы, ночные прогулки в одиночестве, наличие нескольких сексуальных партнеров, готовность отправиться с кем-то домой после вечеринки или свидания. Также люди готовы оправдывать насильников, если те не понимали, что они делают, или сожалеют о своих действиях.

фото: Лолита Томсоне/Sieviešu solidaritātes gājiens