"Не надо нас бить!": женщины пройдут шествием к памятнику Свободы (7)

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Эксклюзив | 8 марта 2018 года, 08:30

В Международный женский день, который отмечается во многих странах мира 8 марта, в Риге состоится шествие солидарности женщин. Начнется мероприятие в 8:30 у Сейма Латвии и завершится у памятника Свободы.

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К мероприятию организаторы подготовили плакаты с надписями "Не надо их бить", "#MeToo", "Моя жизнь, мой выбор", "Мое тело - мое дело", "Иногда насилие происходит в тишине, при свете и с приятным музыкальным сопровождением", сообщают участницы акции в Facebook.

"К столетию - к независимой от насилия Латвии! Латвия – единственная страна в ЕС, где больше половины жителей считает, что насилие в отношении женщин могут спровоцировать сами жертвы – свидетельствуют данные Европейской комиссии за 2016 год. Поэтому в этом году темой шествия солидарности женщин будет обуздание насилия. Мы против обвинения в адрес жертв насилия, против оправдания насилия, против мнения, что насилие является внутренним делом семьи. Мы – за солидарность, безопасность и равноправие", - сказано в сообщении организаторов.

Потенциальных участниц шествия призывают одеться по погоде.

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Напомним, с призывом участвовать в шествии обратилась латвийская режиссер и публицист Алисе Зариня, которая не раз поднимала тему насилия в своих публикациях. "Шествие солидарности. Рано утром. Чтобы привлечь внимание к насилию в отношении женщин. Почему именно против женщин? Один раз в год. Один день. Поговорить именно и только о женщинах. Даже не говорить. Мирно прогуляться. Приглашаются все", - написала Зариня.

Как сообщал портал Mixnews, около 27% жителей разных стран Европы считают принуждение к сексу допустимым при определенных обстоятельствах - например, если жертва была пьяна. Этот вывод был сделан по итогам исследования, которое Еврокомиссия проводила в странах ЕС с участием 30 тысяч респондентов. При этом указывается, что этот показатель выше всего в Латвии(57%).

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В качестве оправданий изнасилований были названы провокационная одежда, алкогольное или наркотическое опьянение жертвы, заигрывания, недостаточно явное сопротивление жертвы, ночные прогулки в одиночестве, наличие нескольких сексуальных партнеров, готовность отправиться с кем-то домой после вечеринки или свидания. Также люди готовы оправдывать насильников, если те не понимали, что они делают, или сожалеют о своих действиях.

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фото: Лолита Томсоне/Sieviešu solidaritātes gājiens

Комментарии 7
пенсионер1 час назад
Министр финансов женщина а насилует всех малоимущих и что, куда идти
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вириетис2 часа назад
отбили охоту их поздравлять
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Серп и Молот1 час назад
А что,к Милде?А не к САЕМУ?Заодно врачей собрать,учителей,доярок!Попутно и проблемы решить.Или кака и всегда,забастовки на рабочих местах,или с колокольчиками,молочко в канавы....
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