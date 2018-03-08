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Дорогие женщины! В честь праздника 8-го марта на радио Baltkom сегодня пройдет праздничный марафон, посвященный Международному женскому дню.

Сегодня программы на радио Baltkom ведут исключительно мужчины, и гостями нашей студии также будут только мужчины.

Утром, после 08.00 в рамках программы "Утро на Балткоме" женщин с 8 марта уже поздравили музыкант, певец Маркус Рива, владелец и капитан парусника "Либава", моряк Анатолий Молоканов, а также художник, живописец, профессор Латвийской академии художеств Алексей Наумов.

После 09.00 на радио Baltkom состоится праздничный интерактив, в рамках которого ведущие радио Baltkom свяжутся с маэстро Раймондом Паулсом, латвийским поваром Мартиньшем Сирмайсом, кинорежиссером, сценаристом и актером Янисом Стрейчем и бывшим премьер-министром Латвии Марисом Гайлисом.

В 11.00 в эфир выйдет программа "Встретились, поговорили", гостем которой станет американский виолончелист, вокалист и композитор российского происхождения Ян Максин, который поздравит женщин на языке музыки.

В 12.00 в эфир традиционно выйдет в эфир программа "Разворот", гостями которой станут режиссер, продюсер, основатель телекомпании LNT Андрей Экис, исполнительный директор Ассоциации портов Латвии, предприниматель, бывший депутат Сейма Карлис Лейшкалнс, а также бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

После 16.00 начнется программа "Прямая речь", в рамках которой женщин с праздником поздравит заместитель председателя Юрмальской думы по вопросам развития города, бывший вице-мэр Юрмалы Никита Никифоров.

В свою очередь, в 17.00 в эфир выйдет автомобильная программа "По дороге с WESS Motors". Здесь мы сделаем исключение – гостем программы станет руководитель отдела продаж малопользованными автомобилями компании WESS Motors Ингрида Цине, которая расскажет, какой автомобиль лучше всего выбрать для дамы. Ведь кто, как не женщина, сможет об этом рассказать?

Дорогие женщины и мужчины, подключайтесь!

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: pixabay.com