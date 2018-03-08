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В честь праздника 8-го марта на радио Baltkom сегодня проходит праздничный марафон, посвященный Международному женскому дню. Мужчины воспользовались возможностью поздравить всех женщин!

Владелец и капитан парусника "Либава", моряк Анатолий Молоканов:

Мне было приятно услышать женщину-капитана первый раз. Ощущение, конечно, было, как будто увидел женщину в мужском туалете. Но как приятно слышать нежный женский голос по рации!

Композитор Раймонд Паулс:

В моей жизни женщины решают все. Моя жена, например. Я вообще ничто. Я не имею право ничего говорить, молчу, терплю уже 60 лет. Но это шутка, конечно. Кто главное в семье? Мама! Значит, парадом командует женщина. Дети, семья - это все связано с женщиной. У женщин есть чему поучиться! Они ведь очень хитрые. Поздравляю всех женщин с праздником!

Латвийский повар, ведущий кулинарных шоу Мартиньш Сирмайс:

Сегодня в рестаране резервации "по двойкам". Для этого дня мы заказали пять ящиков устриц, шампанское, мы готовим специальные десерты. А наши мальчики поехали за тюльманами, откроем шампанское для наших девушек. Сексизм очень хорошо работает на кухне - тут должны быть и девушки, и мужчины. Женщины более аккуратные, хорошо работают на деталях.

Кинорежиссер Янис Стрейчс:

Я вырос среди женщин, и по сей день я не могу терпеть размышления о мужской и женской логике. В военное время женщины пилили бревна, работали в поле. Все, что я умею делать, меня научили в детстве делать женщины. Хочу передать привет всем женщинам! Я противник приравнивания их к мужчинам. Женщина выше! Возвысить женщину надо, а не приравнивать. Тогда будет порядок в человечестве!

Бывший премьер-министр Латвии Марис Гайлис:

В жизни без женщины можно потонуть. Опасность со всех сторон. Я вот думал, как поздравить всех женщин! Я им посылаю самые горячие поцелуи и поздравления! Но, боюсь, что долго так продолжаться не будет, потому что скоро не будет так такового четкого разделения на мужской и женский день. Так что пользуемся возможностью!

В честь праздника 8-го марта на радио Baltkom сегодня пройдет праздничный марафон, посвященный Международному женскому дню.

Сегодня программы на радио Baltkom ведут исключительно мужчины.

Дорогие женщины и мужчины, подключайтесь!

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