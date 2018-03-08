Депутат об агитации на госязыке: такие законы допустимы за 4 года до выборов (10)

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Эксклюзив | 8 марта 2018 года, 18:26

Законопроект, предусматривающий предвыборную агитацию только на государственном языке, является рекламной кампанией Национального объединения. Такое мнение в интервью радио Baltkom выразил депутат от Латвийского объединения регионов Юрис Вилюмс, который проголосовал против данного предложения.

"Предвыборный период уже начался. То, что мы сейчас наблюдаем, это рекламная кампания Нацблока. Если и принимать такие поправки, то их надо принимать сразу после выборов, чтобы впереди было целых 4 года для ознакомления с правилами такой игры",- сказал депутат.

По его словам, подобная инициатива приведет к тому, что русскоязычное население Латвии будет лишено возможности получать полноценную информацию обо всех политических силах.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Сейм концептуально одобрил законопроект, предусматривающий предвыборную агитацию только на государственном языке. За законопроект проголосовали 53 депутата, против - 25.

Комментарии 10
Интересно18 минут назад
А государство не смущает, что оно получает налоги от русскоговорящих и даже от неговорящих на валоде?
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Да, были люди22 минуты назад
В свое время не все латыши голосовали за вступление Латвии в НАТО, было много противников, подписи собирали
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Patriotменьше минуты назад
Kur jus mana komentara izlasijat noradi kur doties? Jusu komentara to gan var izlasit. Kurs no mums ir provokators?
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