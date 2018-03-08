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Законопроект, предусматривающий предвыборную агитацию только на государственном языке, является рекламной кампанией Национального объединения. Такое мнение в интервью радио Baltkom выразил депутат от Латвийского объединения регионов Юрис Вилюмс, который проголосовал против данного предложения.

"Предвыборный период уже начался. То, что мы сейчас наблюдаем, это рекламная кампания Нацблока. Если и принимать такие поправки, то их надо принимать сразу после выборов, чтобы впереди было целых 4 года для ознакомления с правилами такой игры",- сказал депутат.

По его словам, подобная инициатива приведет к тому, что русскоязычное население Латвии будет лишено возможности получать полноценную информацию обо всех политических силах.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Сейм концептуально одобрил законопроект, предусматривающий предвыборную агитацию только на государственном языке. За законопроект проголосовали 53 депутата, против - 25.