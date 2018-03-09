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Законопроект, предусматривающий предвыборную агитацию только на государственном языке, может быть расценен как вмешательство государства в свободу коммерческой деятельности. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил юрист фракции "Европейский свободный альянс" в Европарламенте Алексей Димитров.

"Если поправки будут приняты, то в первую очередь, их можно оспорить в Конституционном Латвийском суде на предмет несоответствия свободе слова. Если Конституционный суд придет к выводу, что поправки соответствуют Конституции, то можно обратиться в Европейский суд по правам человека", - сообщил Димитров.

Кроме того, юрист добавил, что этот законопроект может затруднять предпринимательскую деятельность, поскольку предвыборная агитация в том числе дает возможность размещать агитационные материалы в частных СМИ.

"В этом случае, это может рассматриваться как вмешательство государства в свободу коммерческой деятельности", - заключил юрист.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Сейм концептуально одобрил законопроект, предусматривающий предвыборную агитацию только на государственном языке. За законопроект проголосовали 53 депутата, против - 25.