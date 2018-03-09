Выборы идут! Латвийских политиков представили в виде персонажей "Симпсонов" (2)
В Латвии парламентские выборы состоятся осенью 2018 года, но предвыборная пора уже идет - в соцсетях время от времени появляются заметки, компрометирующие ту или иную партию, ее лидеров, некоторые пользователи публикуют юмористические картинки и комиксы.
Так, депутат Сейма от партии "Единство", председатель парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Айнар Латковскис в своем аккаунте в соцсети Twitter опубликовал пост, где лидеры политических партий представлены в виде героев американского культового мультсериала "Симпсоны". Свой пост политик подписал коротко и лаконично: "Выборы идут!".
Vēlēšanas nāk! :) pic.twitter.com/jrD0uHKJK7— Ainars Latkovskis (@a_latkovskis) 8 марта 2018 г.
Пользователи соцсети стали комментировать картинки и высказывать свое мнение о схожести нарисованных персонажей с реальными политиками. Один из комментаторов представил свое видение, как будут проходить дебаты в будущем Сейме.
nākamās Saeimas pozīcija un opozīcija jau gatava debatēm... pic.twitter.com/5M2dkbLWrb— Arvis Villa (@Skepse) 8 марта 2018 г.
Выборы в Сейм Латвии тринадцатого созыва состоятся 6 октября 2018 года. Всего будет избрано сто депутатов.
"Симпсоны" — самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, длившийся 29 сезонов и продлённый до 30-го.
Одной из характерных особенностей сериала является его актуальность, достигаемая методом пародийного отображения реальных предметов и явлений американской жизни, а также культурных, политических, этнографических и религиозных особенностей других стран.
Все персонажи "Симпсонов"
Фото: Википедия