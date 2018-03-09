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В Латвии парламентские выборы состоятся осенью 2018 года, но предвыборная пора уже идет - в соцсетях время от времени появляются заметки, компрометирующие ту или иную партию, ее лидеров, некоторые пользователи публикуют юмористические картинки и комиксы.

Так, депутат Сейма от партии "Единство", председатель парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Айнар Латковскис в своем аккаунте в соцсети Twitter опубликовал пост, где лидеры политических партий представлены в виде героев американского культового мультсериала "Симпсоны". Свой пост политик подписал коротко и лаконично: "Выборы идут!".

Пользователи соцсети стали комментировать картинки и высказывать свое мнение о схожести нарисованных персонажей с реальными политиками. Один из комментаторов представил свое видение, как будут проходить дебаты в будущем Сейме.

nākamās Saeimas pozīcija un opozīcija jau gatava debatēm... pic.twitter.com/5M2dkbLWrb — Arvis Villa (@Skepse) 8 марта 2018 г.

Выборы в Сейм Латвии тринадцатого созыва состоятся 6 октября 2018 года. Всего будет избрано сто депутатов.

"Симпсоны" — самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, длившийся 29 сезонов и продлённый до 30-го.

Одной из характерных особенностей сериала является его актуальность, достигаемая методом пародийного отображения реальных предметов и явлений американской жизни, а также культурных, политических, этнографических и религиозных особенностей других стран.

Все персонажи "Симпсонов"

Фото: Википедия