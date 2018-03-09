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Ненормально, когда правительство Латвии не имеет никакого влияния на Комиссию рынка финансов и капитала (FKTK), которая ведет надзор за деятельностью банков. Так считает мэр Вентспилса Айвар Лембергс. Таким образом политик намекает на то, что FKTK и Банк Латвии ничего не сделали для того, чтобы устранить проблемы, если о них известно было и ранее.

"За 9 лет в Латвии рухнули 4 банка - это нанесло огромные потери для народного хозяйства, а у правительства, которое отвечает за развитие народного хозяйства, нет никакого влияния над надзирающими за банковской системой органами. Это полный идиотизм!", - поделился своим мнением в соцсети Twitter.

Не все пользователи соцсети согласились с таким мнением. Некоторые не приминули указать, что сам Лембергс наносит еще тот урон народному хозяйству своими бесконечными судебными тяжбами. А кто-то указал, что это говорит тот, кто уже 9 лет правит всей Латвией.

9 gadu laikā Latvijā sabrukušas 4 bankas - tas nesis milzīgus zaudējumus tautsaimniecībai, sabiedrības labklājībai, bet valdībai, kas atbild par tautsaimniecības attīstību, nav nekādas ietekmes pār banku sistēmas uzraudzību. Tas ir pilnīgs idiotisms! https://t.co/6ISQuanzt1 — Aivars Lembergs (@AivarsLembergs) March 8, 2018

Как сообщалось, американская делегация все еще не предоставила доказательства правонарушений ABLV, на которые опирался Минфин США, принимая санкции в отношении банка. Прибывший в Латвию замсекретаря министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли не дает комментариев.

В то же время, как сообщила журналистам министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, Латвия получила от американских партнеров намек на то, что латвийские банки по-прежнему отмывают деньги.

"Латвийский финансовый сектор упрекают в том, что банки используются для перечисления средств, связанных с подверженными санкциям лицами, предприятиями или странами. Но американские партнеры пока не передадут эти факты Латвии. Во время встречи было ясно указано, что в финансовом секторе по-прежнему есть проблемы", - сказала министр.

При этом американские партнеры выразили поддержку правительству Латвии и Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).

Глава Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерис Путниньш в интервью агентству Reuters заявил, что в будущем в Латвии могут быть закрыты или объединены и другие банки, обслуживающие нерезидентов.