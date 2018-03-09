Иесалниекс обвинил Пабрикса в "лживом поклепе" на VL-TB/LNNK (15)

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Эксклюзив | 9 марта 2018 года, 18:36

Парламентский секретарь Министерства юстиции, представитель Национального объединения (VL-ТB/LNNK) Янис Иесалниекс в социальной сети Twitter обвинил члена партии "Единство", евродепутата Артиса Пабрикса в распространении лживых новостей про нацблок.

Пабрикс до этого уличил нацблок в голосовании за объявление выходного в православное Рождество, на что Иесалникс возразил, объяснив принципы голосования своей партии в вопросе, который уже несколько лет пытается провести через Сейм оппозиционная партия "Согласие".

"Артис Пабрикс (Е) распространяет ложь про Национальное объединение. Он публично утверждает, что ЗА выходной в Православное рождество проголосовали 2 депутата НО, тогда как это сделали 2 депутата "Единства", депутаты НО голосовали ПРОТИВ или ВОЗДЕРЖАЛСЯ (что математически является тем же, что и ПРОТИВ). Смотрите, так производятся ложные новости о Нацобъединении", - написал Иесалниекс.

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В свою очередь Пабрикс, написав про двух проголосовавших ЗА выходной в Рождество православных, вынужден был защищаться от нападок публициста Риты Эвы Нашениеце о том, что этим голосованием политики проголосовали за выходной для прокремлевской партии, сотрудничающей с Москвой, а это позорно и унизительно.

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Раскритиковали пользователи соцсети и Иесалниекса. "Как может быть математически ВОЗДЕРЖАЛСЯ голосованием ПРОТИВ, когда это с точностью до наоборот. Почему не проголосовать ПРОТИВ, чтобы четко выразить свою позицию?", - вопрошают пользователи.

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Напомним, в четверг, 8 марта Сейм большинством голосов в первом чтении одобрил законопроект от "Согласия", предусматривающий объявить выходным день православного Рождества 7 января.

За законопроект проголосовали 35 депутатов, против - 21, семь парламентариев в голосовании воздержались, 14 в нем не участвовали.

Законопроект поддержали оппозиционные депутаты и несколько депутатов правящей коалиции: Айя Барча, Гундар Даудзе, Аскольд Клявиньш, Лига Козловска от Союза "зеленых" и крестьян и Алдис Адамович и Инесе Либиня-Эгнере от "Единства".

Предложения к этому законопроекту к его рассмотрению во втором чтении депутаты могут подавать до 5 октября.

В интервью радио Baltkom депутат Сейма от партии "Согласие" Никита Никифоров сказал, что еще рано радоваться, так как правящие поддержали законопроект, видимо, с тем, чтобы заручиться поддержкой и протолкнуть нужные им поправки.

Комментарии 15
aleksandrLV1 час назад
лучшее блюдо латыша - другой латыш! (с)
...ату,ату!
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Светлана1 час назад
О, как они контролируют друг друга, чтобы не подарить православным Православное Рождество! да не сделать каким случАем им добро!
Но если даже они вдруг запутаются, у Сатаны учет точный.
И у Бога тоже.
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Кирилл 1 час назад
Не мешайте мразямс ссоритсяс!
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