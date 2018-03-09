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Инициатива Национального объединения о предвыборной агитации только на латышском языке служит укреплению позиции госязыка. Об этом в эфире радио Baltkom заявил депутат Сейма (Союз "зеленых" и крестьян), член комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества Юрис Вецтиранс.

"Я не проголосовал за законопроект, я проголосовал за его передачу на рассмотрение профильным комиссиям. После того, как комиссия рассмотрит мы взвесим все доводы и будем принимать решение. Вообще, странно, что спустя 27 лет после приобретения независимости, приходится решать такие вопросы",- сказал депутат.

На вопрос поддерживает ли он саму идею законопроекта, он еще раз подчеркнул, что проголосовал конкретно за передачу предложения комиссии.

"Комиссия будет рассматривать проект какое-то время. Это долгий процесс. Ну, а с другой стороны, на каком языке еще может проходить предвыборная агитация в Латвии, как не на латышском? Аргументы Национального объединения, которые выступили с такой инициативой, мне тоже ясны. Они используют ситуацию, чтобы улучшить позицию государственного языка. Именно этим они и руководствовались", - пояснил Вецтиранс.

Он предположил, что законопроект не будет рассмотрен в кротчайшие сроки.

"Конечно, надо внимательно изучить предложение, чтобы оно никому не навредило. Но подобные инициативы нацблока, даже законопроект, запрещающий требовать от работника знания иностранного языка, исходят с одной целью - укрепление госязыка. Конечно, может быть сейчас не самое подходящее время, скоро выборы, но другие считают что наоборот, подходящее. Не могу сказать ничего определенного, потому что конкретики здесь тоже нет. Я не берусь судить. Тем более, в этом году",- заключил Вецтиранс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, 8 марта Сейм концептуально одобрил законопроект, предусматривающий предвыборную агитацию только на государственном языке.

Фото: Канцелярия Сейма