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Решение депутата Сейма Ингмара Лидаки от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) о сложении депутатского мандата ради работы в Зоопарке вызвало ироничную реакцию пользователей соцсети Twitter.

«Возможно, Латвия является первой страной в мире, где депутат парламента сложил мандат, чтобы руководить зоологическим садом? Но, с другой стороны: зоопарк – кузница наших президентов...", - написал пользователь Килупс.

iespējams, ka Latvija ir pirmā valsts pasaulē, kur parlamenta deputāts ir nolicis mandātu, lai vadītu zooloģisko dārzu?

no otras puses: zoodārzs - mūsu prezidentu kalve... — Kilups (@mkKilups) March 8, 2018

Пользователи соцсети отметили, что Сейму от этого хуже точно не станет. Лидаке также посоветовали не будить зверей для обсуждения политических процессов в Латвии, тогда все будет хорошо.

Ранее депутат Сейма Ингмар Лидака от Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) покинул работу в парламенте и вернулся в Рижский зоопарк Riga Zoo, где, как он сам заявил в эфире Latvijas Radio, в качестве директора принесет больше пользы.

По словам Лидаки, когда она начинал работу в Сейме, там были представлены лишь два депутата от Латвийской зеленой партии, а сейчас их – семеро. А потому интересы «зеленых» в Сейме хорошо представлены.

Лидака отметил, что ему «надо было вернуться в Рижский зоопарк», когда после 22 лет работы кресло председателя правления покинул Роланд Грейзиньш.

«Получил очень хорошее хозяйство, где не нужны никакие революции», - отметил Лидака.

Напомним, в Латвии церкулирует история об избрании президента Латвии Валдиса Затлерса в 2007 году в Зоопарке.

Якобы тогда несколько государственных мужей отправились в Рижский Национальный зоологический сад. Посмотреть на медведей, волков, свиней и овец, а заодно решить, кому в следующие четыре года быть президентом Латвии. Это судьбоносное, принятое в зоопарке решение было исполнено, и президент, избранный среди местных и экзотических зверей, был утвержден в должности.

Тем временем, как ранее заявил радио Baltkom экс-спикер Сейма Янис Страуме, известия о том, что Затлерс был избран президентом в зоопарке – это миф.

"Я дважды выбирал Улманиса, был спикером, когда выбирали Вике-Фрейбергу, и избрать Затлерса также помогал. Сегодня выборы президента ничем не отличаются, принципы все те же. Все дебаты и прочее – это бутафория, все решается как и раньше, каждый раз в новом месте. Кстати, вопрос Затлерса не решался в зоопарке, как принято считать. Ключевые решения принимались в его кабинете", - сказал Страуме.