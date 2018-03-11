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Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) не боится аудита, так как проверки надзирающего органа проходят постоянно. Об этом в интервью радио Baltkom сказал руководитель отдела регулирования и гарантийного фонда FKTK Елена Лебедева.

"Мы всегда открыта для изучения. Проверки и аудиты - это нормальных процесс. Это помогает улучшиться. так что мы не боимся аудита", - сказал она.

Напомним, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола предложила Сейму как органу, который осуществляет надзор за деятельностью FKTK провести в этом учреждении аудит.

Она отметила, что работу FKTK за последние два года высоко оценивает не только она, но и иностранные учреждения, но это не означает, что в этой сфере нет проблем.

"Поэтому Минфин будет говорить с Сеймом о том, чтобы он инициировал аудит для оценки качества работы учреждения", - сказала Рейзниеце-Озола.

Ранее также стало известно, что аудит деятельности FKTK может быть проведен экспертами Всемирного банка.