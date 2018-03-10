Эксклюзив |

Банк Citadele, через который осуществляются гарантированные выплаты клиентам ABLV Bank, не получает дополнительные средства за оказание этой услуги. Об этом в интервью радио Baltkom сообщила руководитель отдела регулирования и гарантийного фонда Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Елена Лебедева.

"Вознаграждение банк получает только в том размере, который указан в прайс-листе. Эта та сумма, которую он берет за операцию с любым клиентом, это стандартная сумма", - рассказала она.

На вопрос, почему в предыдущих случаях с ликвидацией банков Parex и Krājbanka гарантированные выплаты также производил Citadele, Лебедева отметила, что участвовать в конкурсе на предоставление этой услуги мог любой банк.

"Законом установлен порядок, по которому выбирается банк, проводящий выплату гарантированных вкладов. Это процесс проходил через тендер. Таким способом мы выбираем самый удобный способ получения гарантированных вкладов для клиентов", - отметила она.

Напомним, за шесть дней 2276 клиента ABLV Bank получили гарантированные возмещения на сумму 35,2 млн евро. В целом у ABLV Bank 22 830 клиентов, в том числе 8468 местных.

Фото из Flickr