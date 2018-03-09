FKTK: о "проблемных банках" известно давно, FinCen ничего нового не сказал (10)

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Эксклюзив | 9 марта 2018 года, 19:31

Сообщения бюро Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) не являются новостями для Латвии, рассказала в интервью радио Baltkom руководитель отдела регулирования и гарантийного фонда Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Елена Лебедева.

По ее словам, латвийский надзирающий орган говорит о проблемах в местных банках уже давно.

"Не новость, есть у нас есть банки, которые работают с местным рынком, а есть банки, которые работают с нерезидентами. И тут речь идет именно о тех учреждениях, которые работают в иностранными клиентами. И это не новость, не тема вчерашнего дня. Мы про это говорим уже два года минимум. Учитывая все процессы, эта бизнес-модель не жизнеспособна. Надо находить другие способы обслуживания клиентов", - сказала он.

Как ранее заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, проблемы могут быть у любого из 10 банков в Латвии, которые до сих пор не урегулировали работу со своими иностранными клиентами.

Комментируя итоги состоявшейся встречи с заместителем секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли, министр сказала, что такие банки могут оказаться под усиленным вниманием регулятора и контролирующих органов.

Комментарии 10
однако35 минут назад
многие нерезиденты, особенно с восточного направления, нынче стали токсичными.
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Patriot6 минут назад
Latvijas valstiskums vel nekad nav bijis tik stiprs ka tagad, kad mus atbalsta tadi specigi un ietekmigi draugi ka ASV un NATO valstis.
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Ну и...?14 минуты назад
С нерезидентами работать любому банку никто не запрещал.Для любого банка смертельно опасно работать с не-резидентами,которые не могут указать происхождение денгег(но от них банку"навар"круче,но....жадность губит фраеров!
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