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Сообщения бюро Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) не являются новостями для Латвии, рассказала в интервью радио Baltkom руководитель отдела регулирования и гарантийного фонда Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Елена Лебедева.

По ее словам, латвийский надзирающий орган говорит о проблемах в местных банках уже давно.

"Не новость, есть у нас есть банки, которые работают с местным рынком, а есть банки, которые работают с нерезидентами. И тут речь идет именно о тех учреждениях, которые работают в иностранными клиентами. И это не новость, не тема вчерашнего дня. Мы про это говорим уже два года минимум. Учитывая все процессы, эта бизнес-модель не жизнеспособна. Надо находить другие способы обслуживания клиентов", - сказала он.

Как ранее заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, проблемы могут быть у любого из 10 банков в Латвии, которые до сих пор не урегулировали работу со своими иностранными клиентами.

Комментируя итоги состоявшейся встречи с заместителем секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли, министр сказала, что такие банки могут оказаться под усиленным вниманием регулятора и контролирующих органов.