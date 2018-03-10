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Голливудские актрисы, протестующие против домогательств со стороны мужчин в киноиндустрии, слишком избалованы вниманием со стороны противоположного пола. Об этом в эфире радио Baltkom заявил российский актер театра и кино Виктор Сухоруков.

«Они живут там своим миром. Может, это пропаганда, но если это правда – что все женщины там посходили с ума от домогательств мужчин, а не слонов и верблюдов, тогда, думаю, им уже нужна война. Собрать всех мужиков, отправить на войну, женщин оставить без мужиков, чтобы они потом пели песню «Все что было загадано…», это я вспоминаю фильм «Простая история», где героиня Мордюковой говорит – знает она! Я пол жизни одна в холодной постели проспала. Чего она понимает! Мне кажется, все эти богатые, шикарные, сытые голливудские женщины сходят с ума. Потому что они подняли руку не на этого Вайнштейна, они подняли руку, топор или вилы на природу», - сказал Сухоруков.

Он также указал на противоречия в форме протеста, который используют американские актрисы.

«Была церемония, «Глобус», что ли, когда все девчонки нарядились в черные костюмы и платья, но только почему-то декольте ниже сисек, ляжки все голые, и все друг друга по спине гладят. Ничего себе, это что же за бунт у них такой. Мне такой свободы и такой цивилизации не хочется. В этом есть что-то абсолютно больное», - сказал артист.

Напомним, Харви Вайнштейн считался одним из наиболее влиятельных деятелей американского кино до тех пор, пока газета New York Times и журнал New Yorker не опубликовали в октябре прошлого года материалы о его распущенном сексуальном поведении. После этого более 80 женщин обвинили продюсера в приставаниях и изнасилованиях. Среди тех, кто заявили о домогательствах со стороны Вайнштейна, были всемирно известные актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд, Сельма Хайек, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.

7-го января во время 75-й церемонии вручения кинонаграды «Золотой глобус» многие актрисы и актеры решили устроить акцию протеста против домогательств, придя на красную дорожку в черных нарядах.