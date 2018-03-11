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Русский язык является самодостаточным и широко используемым - исчезновение ему не грозит. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал исполнительный директор Центра исследований восточноевропейской политики Андрис Кудорс.

По его словам, реформа образования является нормальным процессом, а русский язык в Латвии запретить невозможно.

"Русский язык вообще не запрещен. Где он запрещен? Это несерьезно. Со школами ведется нормальный процесс продолжения реформы образования, которая началась в 1998 году и была приостановлена в 2004. Это нормально. Русский язык не находится под риском исчезновения. Защищать нужно латышский язык. Если мы рассматриваем язык, как экономический инструмент, латышский проигрывает русскому и английскому. Государство должно защищать госязык, как элемент национальной идентичности. Русский язык самодостаточен, его вообще невозможно запретить и, в этой стране это никогда не произойдет", - заявил Кудорс.

Напомним, 1 марта Сейм отклонил петицию против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения и за сохранение билингвального образования, под которой ранее подписались свыше 14 тыс. жителей страны.

Ранее Сейм концептуально поддержал поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный полный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на латышский язык.

Подготовленный Министерством образования и науки проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билинговального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.

Предполагается, что поправки вступят в силу постепенно, и перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.