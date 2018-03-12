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Законопроект, предусматривающий предвыборную агитацию только на латышском языке, должен быть принят для того, чтобы уровнять возможности всех депутатов в своих выступлениях. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал заместитель председателя фракции Союза "зеленых" и крестьян, член парламентской комиссии по европейским делам Арманд Краузе.

"Когда происходят предвыборные дебаты в эфире на русском языке, то мне изъясняться труднее. У русскоговорящих депутатов таких проблем нет. Они могут выступать на обе аудитории, а я - только на одну. Соответственно, у них есть преимущество. Поэтому было бы честно, если бы ситуация была одинаковой для всех кандидатов, и агитация проводилась только на латышском", - сказал Краузе.

По его словам, утверждение данной инициативы уровняет шансы и латышскоговорящих, и русскоговорящих депутатов.

"Я уверен, что прежде чем утвердят этот законопроект, пройдут дискуссии о его деталях. Но инициатива об агитации только на латышском является важной лично для меня. Я помню одну дискуссию на русском языке на телевидении, во время баллотирования в Рижскую думу, в которой участникам давалась одна минута для аргументации собственного мнения. Моим оппонентом был Ушаков. Естественно, я не мог за минуту привести такие доводы на русском, как это делал Ушаков. К тому же дальнейший перевод этой передачи на латышский тоже был некачественный",- добавил Краузе.

Он отметил, что данная инициатива не должна возмущать граждан страны, так как латышский понимают все.

"Сейчас в Латвии появилась устойчивая тенденция - молодые люди все меньше говорят ну русском. Тысячи юношей заканчивают школы не зная русского, хотя они могли быть кандидатами в депутаты. А сейчас получается, что мы все еще делим общество. Получается, что тем, кто не знает русского, в Риге делать нечего? Когда мы посещаем в Литву, то с коллегами своего возраста общаемся на русском, а вот с молодежью - на английском. Последние уже не знают русского", - заключил депутат.

Напомним, 8 марта Сейм концептуально одобрил законопроект, предусматривающий предвыборную агитацию только на государственном языке.