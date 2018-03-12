Депутат об агитации на госязыке: у "русских" политиков сейчас преимущество (36)

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Эксклюзив | 12 марта 2018 года, 10:17

Законопроект, предусматривающий предвыборную агитацию только на латышском языке, должен быть принят для того, чтобы уровнять возможности всех депутатов в своих выступлениях. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал заместитель председателя фракции Союза "зеленых" и крестьян, член парламентской комиссии по европейским делам Арманд Краузе.

"Когда происходят предвыборные дебаты в эфире на русском языке, то мне изъясняться труднее. У русскоговорящих депутатов таких проблем нет. Они могут выступать на обе аудитории, а я - только на одну. Соответственно, у них есть преимущество. Поэтому было бы честно, если бы ситуация была одинаковой для всех кандидатов, и агитация проводилась только на латышском", - сказал Краузе.

По его словам, утверждение данной инициативы уровняет шансы и латышскоговорящих, и русскоговорящих депутатов.

"Я уверен, что прежде чем утвердят этот законопроект, пройдут дискуссии о его деталях. Но инициатива об агитации только на латышском является важной лично для меня. Я помню одну дискуссию на русском языке на телевидении, во время баллотирования в Рижскую думу, в которой участникам давалась одна минута для аргументации собственного мнения. Моим оппонентом был Ушаков. Естественно, я не мог за минуту привести такие доводы на русском, как это делал Ушаков. К тому же дальнейший перевод этой передачи на латышский тоже был некачественный",- добавил Краузе.

Он отметил, что данная инициатива не должна возмущать граждан страны, так как латышский понимают все.

"Сейчас в Латвии появилась устойчивая тенденция - молодые люди все меньше говорят ну русском. Тысячи юношей заканчивают школы не зная русского, хотя они могли быть кандидатами в депутаты. А сейчас получается, что мы все еще делим общество. Получается, что тем, кто не знает русского, в Риге делать нечего? Когда мы посещаем в Литву, то с коллегами своего возраста общаемся на русском, а вот с молодежью - на английском. Последние уже не знают русского", - заключил депутат.

Напомним, 8 марта Сейм концептуально одобрил законопроект, предусматривающий предвыборную агитацию только на государственном языке.

Комментарии 36
Луна 46 минут назад
только на латышском языке, должен быть принят для того, чтобы уровнять возможности всех депутатов в выступлениях.
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Бедные...вечно ущемлённые...
А то что других людей и детей ущемляют с переходом на латышский язык их это не волнует!
Вечно кто-то виноват, садись учи русский!
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Асса36 минут назад
С какого перепугу Краузе интересует русскоязычный электорат? Русофобы запретили русский язык в предвыборных дебатах, но хотят заполучить голоса русских? Дудки вам! Умерла, так умерла. Не видать вам, русофобы, наших голосов, Вы- двуличные лицемеры, веры вам нет.
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каджич36 минут назад
Никакого смысла в этом не вижу.
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