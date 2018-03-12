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Не стоит забывать, что предназначением латвийского батальона легиона Waffen SS вовсе не было восстановление независимости Латвии. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал историк, исследователь Института истории государства Латвийского университета Артур Жвинклис, комментируя предложение Национального объединения сделать 16 марта официальным памятным днем легионеров.

По его словам, в Латвии уже есть день, когда чтят память воинов, участвовавших во Второй мировой войне.

"Решение неправильное, потому что такой день уже был в календаре. Надо вспомнить, что такое легион Waffen SS - это служба немецкой нацистской армии, нравится нам это или нет. Да, это правда, что в основном происходила мобилизация граждан и, многие стали членами легиона принудительно. Но была меньшая часть, которая состояла из добровольцев. Это было придумано специально, чтобы обойти международное право. У нас же есть 8 мая, когда мы вспоминаем всех жертв этого ужасного режима и этой войны", - заявил Жвинклис.

Также историк отметил, что такие действия Латвии будут непонятны представителям международной общественности.

"В международном плане нас никто не поймет. Да, была пропаганда о борьбе за независимость, но Гитлер никогда не обещал Латвии независимость. Это не входило в его планы. Я думаю, Сейм это понимает, но сейчас предвыборный год... Есть хорошие инициативы, но эта не одна из них", - указал Жвинклис.

Напомним, национальное объединение "Все для Латвии!"-ТБ/ДННЛ предложило отмечать 16 марта как официальный день памяти латышских воинов.