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16 марта уже не раз пытались сделать официальным выходным днем. Это нормальное поведение партий перед выборами. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал депутат Сейма от партии "Единство" Вейко Сполитис.

"Я накануне слушал дискуссии о выходном в православное Рождество. Это все говорит о том, что предвыборный период уже начался. Мы сейчас можем вспоминать историю 400-летней давности. Как сказал Гераклит, в одну реку нельзя войти дважды. А 16-е марта уже пытались вносить в список официальных дат. Я лично не поддерживаю такую инициативу. Это все предвыборный ход",- отметил он.

Напомним, Национальное объединение предложило отмечать 16 марта как официальный день памяти латышских воинов.