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Запрет на использование любого языка в предвыборной агитации кроме латышского, похож на запрет обсуждать отдельные вопросы. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал заместитель представителя в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат Сейма от фракции "Согласие", правозащитник Борис Цилевич.

"Для меня латышский не является родным языком, я его выучил в зрелом возрасте. Те кандидаты, для которых латышский не родной, находятся в уязвимом положении. Но если я не разбираюсь в сельском хозяйстве, а другой депутат разбирается, то это не значит, что мы больше не будем обсуждать эту тему на заседаниях", - отметил Цилевич.

Политик сравнил депутатов-кандидатов с обслуживающим персоналом, указав, что всегда следует подстраиваться под избирателей, так как "клиент всегда прав".

"Когда я выступаю в Сейме, я разговариваю на латышском, но когда я общаюсь с избирателями, я говорю на том языке, на котором им удобно. Не каждый кандидат в депутаты является должностным лицом, общение депутата с избирателями не является официальной формой делопроизводства. Мы обслуживающий персонал, нам нужно подстраиваться под электорат. Если мы претендуем на то, что Латвия демократическое государство - нужно следовать этим принципам. Вы заставили русских выучить латышский, а латышей забыть русский - это глупость. Это навредило латышской молодежи. У нас есть Сатверсме, есть свобода слова, каждый человек может распространять любую информацию с любым содержанием и формой",- подчеркнул Цилевич.

Также, по его словам, подобные законопроекты сильно вредят интеграции общества и заставляют людей покидать страну.

"Законы не должны игнорировать культурное разнообразие, это же не противопоставление латышей русским. Это сигнал и оскорбление "вы здесь чужие", мол, русский - язык потенциального противника. Мы сами разрушаем историческое наследие, это приводит к тому, что люди уезжают", - указал Цилевич.

Напомним, 8 марта Сейм концептуально одобрил законопроект, предусматривающий предвыборную агитацию только на государственном языке.