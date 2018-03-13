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Предложение об объявлении 16 марта официальным днем памяти латышских воинов выдвигается с целью стать главными националистами Латвии. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил глава парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович, комментируя законопроект Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK.

"Подобные инициативы связаны с предвыборной риторикой и с желанием стать самыми крутыми националистами. Нацблок озаботился конкуренцией в правящей коалиции. "Единство" ведь тоже состязается с Нацобъединением, поэтому депутаты постоянно придумывают новые предложения, чтобы стать главными националистами страны", - сказал Урбанович.

Он также предположил, что этот законопроект не будет принят в кротчайшие сроки.

"С одной стороны, СЗК и "Единство" против данной инициативы выступать не будут. Возможно, они попытаются замылить закон, но не потому, что они против такого позорного для страны законопроекта, который создаст еще большее напряжение внутри государства, а потому, что это внутренние соревнования коалиции по национализму. Я думаю, что они будут тянуть до лета, а там уже и выборы на подходе...", - заключил Урбанович.

Напомним, Национальное объединение предложило отмечать 16 марта как официальный день памяти латышских воинов.