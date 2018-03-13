Урбанович: партии коалиции соревнуются, кто из них больший националист (3)

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Эксклюзив | 13 марта 2018 года, 07:32

Предложение об объявлении 16 марта официальным днем памяти латышских воинов выдвигается с целью стать главными националистами Латвии. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил глава парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович, комментируя законопроект Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK.

"Подобные инициативы связаны с предвыборной риторикой и с желанием стать самыми крутыми националистами. Нацблок озаботился конкуренцией в правящей коалиции. "Единство" ведь тоже состязается с Нацобъединением, поэтому депутаты постоянно придумывают новые предложения, чтобы стать главными националистами страны", - сказал Урбанович.

Он также предположил, что этот законопроект не будет принят в кротчайшие сроки.

"С одной стороны, СЗК и "Единство" против данной инициативы выступать не будут. Возможно, они попытаются замылить закон, но не потому, что они против такого позорного для страны законопроекта, который создаст еще большее напряжение внутри государства, а потому, что это внутренние соревнования коалиции по национализму. Я думаю, что они будут тянуть до лета, а там уже и выборы на подходе...", - заключил Урбанович.

Напомним, Национальное объединение предложило отмечать 16 марта как официальный день памяти латышских воинов.

Комментарии 3
Ж16 минут назад
Ничего не скажешь,тут ты прав!
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Рижанин23 минуты назад
партии коалиции соревнуются, кто из них больший националист
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Учитывая громкие последние скандалы, создаётся впечатление, инициативы это не соревнование в национализме, а в демагогии, лизоблюдстве и идиотизме.

Трудно представить реального националиста, которые не защищает свою экономику и независимость своих решений.
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Patriot1 час назад
Par nacionalistiem viss ir skaidrs, bet kas jus, Saskana, vispar esat? Kadus principus un kadas vertibas aizstavat? Kadas iedzivotaju grupas atbalstat? Grozaties ka sliekas ceriba izdabat gan latviesiem, gan krieviem un rezultata jums netices ne vieni, ne otri.
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