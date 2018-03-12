АНОНС: Baltkom-онлайн - о возможной причастности России к отравлению Скрипаля (7)

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Эксклюзив | 12 марта 2018 года, 19:44

Сегодня в 20:00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online о вероятных последствиях ультиматума Британии в адрес России по поводу отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Во время программы предусмотрены прямые включения с экспертами.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, которое было разработано в России. Мэй заявила, что в течение двух дней ждет от России объяснений по делу отравления Скрипаля. Мэй попросила Россию пояснить, попал ли газ в Британию случайно, или Скрипаль был намерено отравлен российской стороной.

Комментарии 7
Mark Sukhanov1 час назад
Всё делают УПЫРИ чтоб сорвать чемпионат мира пр футболу
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каджич57 минут назад
Хотел опять поменять хозяев .как и Березовский.Компромата на британцев накопили много.Единственное кому выгодно травить(С).повесить (Б)-это британскому режиму.Теперь устраивают клоунаду прикрытия.можно подумать.что в Британии не могут создать это вещество.страна то отсталая)))Бриты.вообще.мировые комики.но травить.замочить.покалечить их спецура способна.тому масса примеров.
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Russija1 час назад
Как то странно все получается ...(((предатели России бежавшие в Великобританию оказываются все отравленными или повешенными на галстуке в ванне !
Да вот уж судьба у воров России незавидная !
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