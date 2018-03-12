Эксклюзив |

Сегодня в 20:00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online о вероятных последствиях ультиматума Британии в адрес России по поводу отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Во время программы предусмотрены прямые включения с экспертами.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

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Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, которое было разработано в России. Мэй заявила, что в течение двух дней ждет от России объяснений по делу отравления Скрипаля. Мэй попросила Россию пояснить, попал ли газ в Британию случайно, или Скрипаль был намерено отравлен российской стороной.