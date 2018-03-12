АНОНС: Baltkom-онлайн - о возможной причастности России к отравлению Скрипаля (7)
Эксклюзив | 12 марта 2018 года, 19:44
Сегодня в 20:00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online о вероятных последствиях ультиматума Британии в адрес России по поводу отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Во время программы предусмотрены прямые включения с экспертами.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, которое было разработано в России. Мэй заявила, что в течение двух дней ждет от России объяснений по делу отравления Скрипаля. Мэй попросила Россию пояснить, попал ли газ в Британию случайно, или Скрипаль был намерено отравлен российской стороной.
Да вот уж судьба у воров России незавидная !