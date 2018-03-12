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Скандал с "отравлением бывшего шпиона" в некоторой степени выгоден президенту России Владимиру Путину, особенно перед выборами, которые состоятся 18 марта. Так считает латвийский политолог Андрис Спрудс.

В рамках программы Baltkom-онлайн, посвященной вероятной причастности России к отравлению офицера ГРУ, политолог указал, что скорее всего союзники Британии не очень охотно будут участвовать в возможных санкциях против России.

"Сейчас звучат сильные слова, сильные эмоции – они точно оставят какие-то последствия в отношениях между Великобританией и Россией. Хотя сегодня еще неясно, какие шаги последуют после заявления премьера Британии, но какие-то санкции последуют. То что ранее перечислялось, а именно ограничение вещания российского телеканала RT Today, запрет британским дипломатам посещать чемпионат по футболу - это все очень серьезно. Подожем, что будет дальше, ведь еще ожидается какая-то реакция с российской стороны", - сказал Спрудс.

Политолог считает, что сейчас довольно трудно понять, что происходит, но он допускает участие России, так как этот скандал в преддверии президентских выборов может сплотить россиян.

"Если я смотрю со своей стороны, то здесь все-таки какое-то участие российской стороны может быть. Перед выборами президента России Владимиру Путину этот скандал с отравлением даже выгоден. Он показывает, что Россия предателей "не отдает". Путину выгодно, так как по новостям передают, что Британия не та страна, куда следует бежать за убежищем. Так что можно сказать, что этот скандал выгоден России", - указал политолог.

В то же время, по мнению эксперта, вероятные санкции в отношении России со стороны Британии никак не повлияют на сотрудничество двух стран, так как они итак находятся на низком уровне.

"Скандал не отразится на отношениях Британии и России никак не отразится, так как уже сейчас отношения между странами плохие, они уже долгое время холодные. Между странами низкий уровень взаимодействия", - считает политолог.

По словам Спрудса, несмотря на этот скандал, сотрудничество России с западными странами в таких областях, как предотвращение терроризма, урегулирование ситуации в Сирии и Иране, продолжатся.

"После выборов Россия попробует улучшить отношения с Германией Францией. Так что союзники Британии не очень охотно будут участвовать в санкциях против России. Холодок в отношениях между союзниками и Россией, но и сотрудничество в таких областях как предотвращения терроризма, ситуации в Иране и Сирии будут продолжаться", - считает политолог.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, которое было разработано в России.

Мэй заявила, что посол России в стране был вызван в британский МИД, чтобы тот объяснил, как отравляющее вещество оказалось в Солсбери, где отравили Скрипаля.

По ее словам, оно принадлежит к группе веществ, известных как "Новичок". Мэй не исключила, что вещество могло быть украдено из российской лабаратории, и расследование произошедешго продолжается.

Мэй добавила, что о возможных ответных мерах в отношении России будет объявлено 14 марта.