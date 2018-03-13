Кудорс: говорим Россия - думаем Путин (32)

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Эксклюзив | 13 марта 2018 года, 10:32

Площадка политической конкуренции в России расчищена, так как на сегодняшний день у президента РФ Владимира Путина нет конкурентов. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал исполнительный директор Центра исследований восточноевропейской политики Андис Кудорс.

"Обычно говорят: "если не Путин, тогда кто?" Да, сейчас в России действительно трудно назвать имена тех, кто способен взять на себя эти обязанности. Но это все потому, что Владимир Путин и его окружение сделали все возможное, чтобы те талантливые люди не могли себя показать обществу. Например, через контролируемые властью телевизионные каналы", - отметил он.

По словам Кудорса, на предстоящих выборах президента не все россияне сделают осознанный выбор, многие просто пойдут на поводу у больших СМИ.

"Главные аспекты, создающие диктатуру в России — это федеральные каналы. Они всегда показывают идеальную картинку того, как Путин ездит по стране и решает проблемы государства. Нынешний президент не вступает в разборки на дебатах, где кто-то из кандидатов кого-то водой обливает, оскорбляет. Он просто не является на предвыборные дебаты, тем самым становится для русского жителя адекватным и рациональным выбором", - подчеркнул эксперт.

Напомним, что выборы президента России состоятся 18 марта.

Комментарии 32
Интересненько4 часа назад
" Владимир Путин и его окружение сделали все возможное, чтобы те талантливые люди не могли себя показать обществу"
А кто у нас мешает появиться в политике хоть одному талантливому человеку? Неужели опять рука Москвы?
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Рубль4 часа назад
Зачем цитировать каждый раз этого клоуна? Этот эксперт дававший интервью на прошлой неделе, пробивал дно каждые пять минут, что больше некого цитировать? Да мы говорим Путин и подразумеваем Россия, мы говорим Куродс и подразумеваем Латвия.

Слава Богу за Путина, Слава Богу за Россию!
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Вывод4 часа назад
Путин- Президент Мира! Весь мир с утра до вечера: "Путин,Путин,Путин..."
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