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Холода, возвращение которых в Латвию ожидается в ближайшие дни, продлятся до конца марта, рассказала в интервью радио Baltkom руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского метеоцентра Лаура Круминя.

По ее словам, ночью температура воздуха может опускаться до -16 градусов.

Морозы будут не такими сильными, как в начале марта, однако иногда ночью температура воздуха будет опускаться ниже -10..-15 градусов, а в самые холодные периоды столбик термометра не будет подниматься выше нулевой отметки даже на протяжении всего дня.

В среду, 14 марта, ожидается дождь и снег, несколько последующих дней будут преимущественно сухими и солнечными. Снежный покров на большей части территории страны будет тонким или его не будет вовсе, поэтому во многих местах возможна гололедица.

В следующие две недели временами возможен снег, который при ярком весеннем солнце будет таять.

По нынешним прогнозам GFS, самыми теплыми днями месяца будут 12 и 13 марта.

Предыдущий холодный март в Латвии был в 2013 году, когда средняя месячная температура воздуха была на пять градусов ниже нормы. Апрель 2013 года был на полтора градуса холоднее нормы, а май стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

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