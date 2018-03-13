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Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) выделило 425 699 евро на проект по реэмиграции латвийцев. Одна из координаторов этого проекта Астрида Лешчинска, отвечающая за Латгальский регион, в интервью радио Baltkom рассказала, что входит в ее обязанности.

"На эту должность был объявлен конкурс в Госагентстве занятости. Из 35 претендентов выбрали меня. Я веду переписку как с эмигрантами, так и с местными структурами. Я представляю здесь интересы уехавших латвийцев, как их доверенное лицо. Моя главная задача — выяснить их потребности, узнать о проблемах, которые мешают им вернуться ",- рассказала Лешчинска.

Она добавила, что уехавших латвийцев не приходится усиленно искать, они сами охотно о себе сообщают.

"После того, как министерство заявило о таком проекте, люди сами начали проявлять интерес. Поэтому ведомство нам предоставляет контакты. У нас есть интернет-страница и группа на Facebook. К тому же, легко сейчас можно найти кого угодно через интернет. Сначала обычно пишут в соцсетях, а потом мы переходим на личное общение. Я работаю только две недели и уже контактировала с 50 эмигрантами. Им приятно, что им пишут, что интересуются их потребностями, хотят помочь", - рассказала координатор.

По ее словам, больше всего заинтересованы в том, чтобы вернуться семьи с детьми и люди почтенного возраста.

"Семьи с будущими первоклассниками хотят, чтобы их дети в Латвии получали образование. Также хотят вернуться люди в возрасте. Молодых обычно устраивает жизнь за границей. Очень активны жители Резекне, которые хотят вернуться в свой город. Но еще рано делать выводы, все только начинается. Я работаю сейчас на постоянной основе с тремя семьями, одна из которых вернулась в Латвию. По каждой семье я должна составить индивидуальный план. Чтобы по возвращению они могли без стресса действовать по заданной схеме. Но я не являюсь гарантом их трудоустройства. Я - консультант. Сообщаю о том, где можно работать исходя из их возможностей, где их дети могут получить образование, чем отличаются социальные гарантии в Даугавпилсе, например, от Балви", - сообщила Лешчинска.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) инициировало проект "Региональный координатор для поддержки реэмиграции", с целью налаживания контактов с латвийцами, живущими за границей, с тем чтобы выяснить, какие у них имеются нужды и проблемы, мешающие возвращению на родину.

Фото: pixabay.com